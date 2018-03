PP i Cs intentaran frenar que el Congrés tombi la presó permanent revisable

PP i Cs no volen derogar la pena màxima.





El Ple del Congrés dels Diputats celebra avui el segon debat sobre la derogació de la presó permanent revisable, la pena màxima que el PP va instaurar el 2015 quan tenia majoria absoluta i que l'oposició va recórrer davant el Tribunal Constitucional, que encara té pendent la seva sentència .





La cambra baixa segueix tenint en tramitació la iniciativa legislativa del PNB per derogar aquesta pena, i ara el PP i Ciutadans defensaran textos alternatius que mantenen la vigència de la presó permanent limitant-se a ampliar els supòsits de la seva aplicació, en el cas dels 'populars ', i endurint l'accés dels beneficis penitenciaris, pel que fa al partit d'Albert Rivera.





Es dóna la circumstància que aquest nou debat sobre la presó permanent revisable arriba a la cambra baixa la mateixa setmana en què s'ha conegut el fatal desenllaç de la desaparició del petit Gabriel i enmig de les reivindicacions que des de fa setmanes realitzen els pares de Diana Quer i de la nena Mari Luz als grups parlamentaris per paralitzar la derogació d'aquesta figura penal.





TENSIÓ POLÍTICA





Tot això ha provocat que en els últims dies s'hagi incrementat la tensió política entre els quatre partits nacionals a propòsit de la necessitat o no de derogar la màxima pena privativa de llibertat i sobre l'oportunitat que aquest polèmic assumpte arribi a hores d'ara.





Després de mesos a la 'nevera', la Mesa del Congrés va posar fi fa dues setmanes a les successives pròrrogues del termini d'esmenes de totalitat, desbloquejant la tramitació de la iniciativa del PNB.





Aquesta vegada, Ciutadans va recolzar a Units Podem i PSOE per rebutjar més ampliacions, deixant al PP en minoria en l'òrgan de govern de la Cambra.





De moment només va acabar el termini d'esmenes de totalitat, que no poden limitar-se a demanar la devolució de la iniciativa del PNB -que ja va ser presa en consideració pel Ple-, sinó que exigeixen la presentació d'un text alternatiu que substitueixi a aquesta proposta de derogació dels nacionalistes bascos. Segueix en peu el termini d'esmenes parcials, que es podria demorar més temps fins que arribi la sentència del TC.





ALTERNATIVES DE CIUTADANS I PP





Ciutadans ja tenia anunciada la seva esmena alternativa, si escau per deixar com està la presó permanent -a l'espera que el Tribunal Constitucional dicti sentència sobre el recurs presentat en el seu dia per l'oposició-, però mentre endureix els requisits per accedir a permisos i beneficis penitenciaris.





Però el PP, després del desbloqueig de la tramitació de la proposta del PNB, va registrar un altre text alternatiu en què manté la vigència de la pena i afegeix els nous supòsits per a la seva aplicació que va anunciar al seu dia el Ministeri de Justícia i que estaven en l'avantprojecte que estudia el Govern.





Ara, en el Ple d'aquest dijous es debatran i votaran sengles esmenes amb text alternatiu. Si cap de les dues fos aprovada, seguiria el seu curs la proposta del PNB per derogar la presó permanent revisable, i en cas que una de les dues tirés endavant, la proposta dels nacionalistes bascos decauria.





Sigui quin sigui el resultat, s'obrirà un termini de presentació d'esmenes parcials al text que segueixi el seu tràmit al Congrés.





CINC NOUS DELICTES





En concret, el PP reprèn l'avantprojecte que va aprovar el Consell de Ministres afegint cinc nous delictes penats amb presó permanent revisable: assassinat amb obstrucció de la recuperació del cadàver, assassinat després de segrest, violacions en sèrie, violació a un menor després privar de llibertat o torturar, i morts en incendis, estralls en infraestructures crítiques o alliberament d'energia nuclear o elements radioactius.





En l'actualitat, aquesta màxima pena es contempla en vuit supòsits: assassinat de menor de 16 anys o persona especialment vulnerable; assassinat subsegüent a un delicte contra la llibertat sexual; assassinat comès per membre d'organització criminal; assassinat múltiple; assassinat terrorista; homicidi del cap de l'Estat o hereu; homicidi de caps d'Estat estrangers; i genocidi o crims de lesa humanitat.





En la presentació de l'avantprojecte, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va descartar que l'Executiu estigués legislant "en calent" i va justificar la proposta d'ampliar la presó permanent perquè hi ha "una demanda social".