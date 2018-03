Un gran FC Barcelona arrasa amb Chelsea

Messi ha marcat fins a dos dels tres gols contra el Chelsea, marcant la diferència. / FOTO: @fcbarcelona





El FC Barcelona ha guanyat el Chelsea FC al Camp Nou (3-0) en la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions i va aconseguir el pas als quarts de final fent bo el 1-1 de l'anada i amb un Leo Messi centenari ja pel que fa a gols a la 'Champions', amb un doblet que va doblegar els 'blues' al costat del primer gol d'Ousmane Dembélé com a blaugrana, massa per als londinencs.

Amb aquest triomf el Barça estarà aquest divendres en el sorteig dels quarts de final de la Lliga de Campions que tindrà lloc a la seu de la UEFA a Nyon (Suïssa). Serà l'onzena ocasió consecutiva en aquesta fase, una fita històrica que permetrà als blaugranes seguir lluitant per aixecar el seu primer títol des de 2015, tot i que encara estigui Kíev molt lluny.





Abans de començar el partit, Messi va veure primer de reüll i després amb detall, avisat per Luis Suárez, la pancarta amb la seva imatge celebrant un gol a la remuntada de l'any passat davant del PSG al Camp Nou. La instantània estava acompanyada del lema 'God Save the King', al·ludint a l'himne britànic i canviant a la Reina pel '10' argentí. I el Rei blaugrana va respondre de la millor manera.





L'argentí va poder dedicar el primer gol al seu tercer fill, Ciro Messi, als 2 minuts i 8 segons de joc, el seu gol més matiner a la 'Champions' i el cinquè en vuit partits en el que va de campanya. A punt com sempre, l'argentí va intentar una paret amb Dembélé però va ser Suárez qui la hi va donar i li va permetre, amb túnel i de primeres amb la dreta, sorprendre Courtois.





Va ser el gol número 99 de Messi a la Lliga de Campions i va donar tranquil·litat a l'equip blaugrana. El Chelsea va reaccionar molt bé a aquest gol en contra, estirant línies i jugant molt a prop de la porteria de Marc-André Ter Stegen, que va anul·lar aquesta vegada els xuts llunyans de Willian --autor del gol 'blue' i de dos pals a la ida-- o de Marcos Alonso, que va tenir les dues grans ocasions del Chelsea a la primera part.





A diferència del duel a Stamford Bridge, el Barça va estar encertat de cara a porta i va saber trencar les línies d'un Chelsea més estirat, obligat a buscar la porteria contrària i no només a cop de contraatacs. Els d'Antonio Conte, per necessitat més que per voluntat, no donaven l'esquena a tenir la pilota i es van topar amb un Barça que en aquest sentit és millor i que, superant algun mal moment, va ser superior.





Així, al minut 20, una altra gran jugada de fe de Messi al robar una pilota a Cesc al centre del camp per després driblar Christensen ja Azpilicueta en velocitat, va acabar en una passada mil·limètrica per a l'arribada d'Ousmane Dembélé, el cacau es va anar a la xarxa malgrat ser desviat lleugerament per Courtois. Primer gol en partit oficial del francès amb el Barça, en una gran nit en què es va destapar.





Malgrat una falta directa de Marc Alonso que es va estavellar al pal, molt a prop de l'escaire, i que va poder canviar tot, el Barça es va anar 2-0 al descans i en la represa va estar a punt de repetir el guió de la primera part . Luis Suárez, robant una mala passada de Courtois, va regatejar i va disparar però el belga va arreglar el seu error desviant el xut de l'uruguaià, que va evitar un altre gol cantat a cop de cap de Paulinho en els minuts finals. Tampoc el Chelsea va estar encertat, amb una rematada de cap de Rüdiger al pal.





El Chelsea s'anava a pel 2-1 amb afany i sense vigilar la seva esquena. El Barça va viure els deu primers minuts de la represa amb agonia, incòmode, atrapat en la seva àrea pel Chelsea. No acostuma a jugar així, al toc i mirant clarament cap amunt, l'equip de Conte però el 2-0 no els deixava una altra opció i van mostrar una versió associativa més que interessant, amb Hazard, Willian o Fàbregas al capdavant.





El pas del temps va temperar el partit, el Chelsea no va poder mantenir el seu gran lliurament físic i tampoc va tenir ocasions clares de gol. Andrés Iniesta, que va ser titular tot i lesionar-fa deu dies, va demanar calma als seus jugadors abans de deixar el seu lloc al camp a Paulinho. Poc després va entrar més múscul amb André Gomes, i Messi va acabar amb el Chelsea amb el seu segon gol de la nit, el nombre 100 en 'Champions', i de nou cavant un túnel entre les cames de Courtois.





OVACIÓ PER ANDRÉ GOMES





La sinceritat i alhora emoció amb què André Gome s va explicar a la revista Panenka que estava vivint un petit infern al Barça en veure que no li sortia al camp el bon joc que ell mateix s'exigeix, aportant a més que havia arribat a sentir vergonya en sortir al carrer per això, va tenir la millor resposta possible del Camp Nou; ovació a la seva entrada al camp i aplaudiments en les seves accions.





El van demanar tant Sergio Busquets, a qui va reemplaçar, com Ernesto Valverde a la prèvia; la millor manera de contribuir a la millora d'un jugador és donant-li suport i animant-lo. André Gomes no va destacar en atac però va complir amb escreix el seu paper a la recerca de nits millors en les quals poder treure a la llum el seu futbol. També Pere, qui com Cesc tornava al Camp Nou, va ser ovacionat.