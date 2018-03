Coneix les trampes de les pujades de les pensions plantejades per Rajoy

El Ministeri d'Ocupació té pendent complir amb el contemplat en la reforma de les pensions de 2011 i només compta amb un any per assegurar aquest increment en la quantia de la prestació de viduïtat. Però aquesta pujada deixarà fora a més de la meitat dels 2,37 milions de persones que reben ara una pensió de viduïtat a Espanya. Les condicions que ja establia la norma aprovada el 2011 fan que ara el seu impacte en 2018 sigui limitat.





El primer requisit que estableix és ser beneficiari d'una sola pensió. També exigeix tenir més de 65 anys i no disposar d'ingressos per altres fonts que superin el que s'estableix per tenir dret a cobrar una pensió mínima de viduïtat. D'aquesta manera, més d'un milió de persones que reben ara la pensió de viduïtat no es veuran beneficiats per la pujada.





Segons el disseny de la pròpia normativa en les pensions de viduïtat que necessitin un complement per arribar al mínim, el que guanyin per l'increment de la base reguladora el perdran en el suplement. Per tant, el resultat final no variarà.





El Govern calcula que l'increment de despesa en el pressupost de la Seguretat Social serà de 175.100.000 d'euros per 2018 i de 1.381 milions d'euros / any a partir de 2019.





Les pensions de viduïtat es troben entre les més baixes del sistema de Seguretat Social. La prestació mitjana d'aquest grup se situa en 647,8 euros al mes, bastant menys que les de jubilació (1.066,86 euros) o les d'incapacitat (936,5 euros) i el 92% d'aquestes pensions corresponen a dones, mentre que el 63% de les de jubilació corresponen a homes. Això es deu a l'escassa incorporació al treball remunerat que al seu dia van tenir les dones que es troben actualment en edat de ser pensionistes.





Les pensions de viduïtat haurien d'haver començat a pujar el 2012 de forma progressiva fins al 2019. Així es recollia en la reforma de la Seguretat Social de 2011. Això no va succeir llavors i ara el Govern per complir plantegen que pugin un punt en 2018, quan s'aprovi el decret que reguli la millora, i els set restants l'1 de gener de 2019. Però el compliment no serà total ja que durant el període transitori, les beneficiàries han perdut l'increment parcial corresponent a cada exercici.





Rajoy aprovarà la pujada de les pensions via Reial Decret si no hi ha pressupostos en 2018





La pujada de les pensions mínimes i de viudetat que ha anunciat Mariano Rajoy al Congrés serà aprovada pel Consell de Ministres via Reial Decret Llei si no aconsegueix finalment majoria parlamentària per tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat 2018.





El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va identificar al gener, abans que la Moncloa canviés d'estratègia i es decidís a presentar els pressupostos a la Cambra, tres primers reals decret als que donaria llum verda: pujada de sou als funcionaris, Oferta Pública d'Ocupació per a aquest any, i augment dels ingressos a compte de les comunitats autònomes per finançar serveis com Sanitat i Educació 4700 milions-.





Ara haurà d'optar entre incloure la "millora" de la qual va parlar Rajoy dins del Reial Decret de pujada del sou als funcionaris o en un altre a part; l'objectiu últim de segregar les dues qüestions és polític: "obligar el PSOE a retratar-".





De fet, els socialistes tindran difícil explicar, primer, que no donen suport els pressupostos quan suposaran millora per als jubilats, i molt difícil, per no dir impossible, rebutjar un Reial Decret que inclouria la revalorització de les pensions més baixes amb l'IPC , justament la demanda dels milers que han sortit al carrer en les últimes setmanes i que el PSOE i Podem han fet seva.