Atlantia diu que crearà amb ACS i Abertis el major grup d'infraestructures del món

El conseller delegat d'Atlantia, Giovanni Castellucci, ha manifestat la seva satisfacció per l'acord assolit amb ACS per comprar Abertis i conformar el que, segons assegura, serà el major grup d'infraestructures del món.





La firma italiana considera que el pacte obre la porta a mercats en els quals encara no està present, com Alemanya, Estats Units, Canadà i Austràlia.





"Estem encantats davant l'oportunitat de treballar amb ACS i Abertis, maximitzar el nostre potencial i constituir una plataforma global", va destacar el primer executiu de la firma italiana en un comunicat emès després de la reunió del consell d'administració de la companyia que va aprovar l'acord.





Castellucci es va referir també a l'entrada d'Atlantia a Hochtief per indicar que no és "només és una atractiva oportunitat d'inversió des del punt de vista financer, sinó sobretot una oportunitat de negoci per convertir a Atlantia ja Abertis en líders globals d'infraestructures de transport".