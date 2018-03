L'Ajuntament de Madrid multa amb 900.000 euros a Florentino Pérez

L'Ajuntament de Madrid ha obert fins al moment dos expedients de penalitats de 450.000 euros cada un a la Dragados de Florentino Pérez per incompliment de les obligacions contractuals, mentre que l'empresa ha començat a treballar en els túnels tancats.





Els túnels tancats de Sor Ángela de la Cruz i Plaça Castella obriran aquesta setmana després que Dragados, la concessionària de la gestió del servei de manteniment de les vies públiques, hagi emprès els treballs necessaris demandats per l'Ajuntament de Madrid.





Dragados està duent a terme des del passat 5 de març els treballs de reparació necessaris als túnels afectats per filtracions sota la supervisió dels serveis tècnics municipals per poder reobrir-al més aviat possible, sempre amb la total seguretat per als ciutadans.





S'ha donat prioritat a aquelles infraestructures amb major incidència sobre la mobilitat de la ciutat, com són els túnels de Plaça de Castella, Pius XII i Sor Ángela de la Cruz. Es té previst, excepte l'aparició de noves incidències, que a partir d'aquesta segona setmana de març es puguin anar obrint progressivament els diferents túnels.





En concret, els terminis amb els quals es treballa indiquen que està prevista la finalització dels treballs del túnel de Sor Ángela de la Cruz aquesta mateixa setmana, de manera que es podria reobrir abans que finalitzi.





La resolució s'escomet en coordinació amb una altra administració, ADIF, amb treballs ajustats per l'explotació del servei de ferrocarrils de l'estació i amb diverses fases d'actuació, de manera que no es pot establir un termini concret de conclusió.





La solució definitiva del problema en aquest cas no es pot resoldre exclusivament amb actuacions des de l'interior del túnel. A més s'ha començat a treballar en la resta dels túnels de menor incidència en la circulació per obrir-los el més aviat possible.





L'Ajuntament de Madrid ha obert fins al moment dos expedients de penalitats de 450.000 euros cadascun a Dragados per incompliment de les obligacions contractuals, mentre que l'empresa ha començat a treballar en els túnels tancats.





L'expedient pel tancament del túnel de Maria de Molina va ser notificat a Dragados el 26 de febrer i el de plaça de Castilla a les últimes hores. Els dos es troben en període d'al·legacions, el primer per sol·licitud d'ampliació de termini i el segon per prescripció legal. Cadascun implica quatre infraccions greus amb un import acumulat de 450.001 euros per expedient. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'estendre aquesta mesura a la resta dels túnels afectats, cosa que podria fer-se la setmana que ve o fins i tot abans.





SEGREST





Davant la "persistent negativa" de Dragados a executar les ordres de l'Ajuntament, l'àrea de Desenvolupament Urbà Sostenible va iniciar la tramitació dels expedients de segrest temporal i parcial de la concessió perquè les obres de reparació de filtracions d'aigua puguin ser executades per la mateixa Administració.





Un cop finalitzat el termini atorgat per executar les actuacions d'arranjament de filtracions en quatre dels túnels assenyalats (AZCA, els dos de Pius XII i Ronda de Toledo), els tècnics municipals es van presentar ells i van aixecar les corresponents actes en què van fer constar la inexecució de les obres exigides, de manera que els tancaments havien de continuar.