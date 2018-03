El TS estudia el 20 de març recursos de Forn i Sánchez contra la seva permanència a la presó

La Sala penal del Tribunal Suprem ha fixat per dimarts que ve 20 de març la celebració de dues vistes per a la deliberació i resolució de sengles recursos d'apel·lació interposats pel exconseller català d'Interior Joaquim Forn i l'expresident de l'ANC i candidat a president de la Generalitat, Jordi Sànchez, contra recents decisions del magistrat Pablo Llarena contràries a la seva excarceració.



En les vistes, que se celebraran per separat, el tribunal ha autoritzat que assisteixin els recurrents, investigats en la causa pel procés sobiranista que va culminar amb la declaració unilateral d'independència (DUI) de Catalunya, han informat fonts jurídiques.



En la primera d'elles, que se celebrarà a les 10.00 hores, s'analitzarà el recurs d'apel·lació presentat per Joaquim Forn contra l'acte del magistrat del passat 2 de febrer en el qual li va denegar la llibertat en considerar que persistia risc de reiteració delictiva.



Llarena va adoptar aquesta decisió malgrat que Forn havia allegat la seva renúncia a l'acta de diputat per argumentar el contrari.



Mitja hora més tard, a les 10.30, tindrà lloc la segona vista per estudiar el recurs de Jordi Sànchez contra la resolució del jutge del passat 6 de febrer en el qual va rebutjar la petició de llibertat de l'expresident de la ANC.



L'alt tribunal ha precisat que es tracta de revisar un acte en el qual es va rebutjar la sortida de presó abans que aquest fos designat candidat a la Presidència de la Generalitat.



No s'estudiarà per tant en aquesta ocasió l'última decisió de Llarena, del passat divendres, que va denegar la llibertat i el permís de sortida de presó del candidat de JxCat per acudir al ple d'investidura del passat 12 de març, que no va arribar a celebrar-se.



Aquest recurs queda pendent, ja que el jutge Llarena va donar termini a les parts per presentar allegacions i aquest tràmit encara no s'ha substanciat, precisa el tribunal.