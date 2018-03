La Guàrdia Civil escorcolla Òmnium i la Secretaria de Difusió de la Generalitat per l'1-O

La Guàrdia Civil ha entrat aquest dijous al matí a la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat ia la seu d'Òmnium Cultural en el marc de la investigació per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.





Segons fonts policials, es tracta d'un doble registre: un dins de la seu d'Òmnium, al carrer Diputació de Barcelona, i un altre a la Secretaria de Difusió, situada al Palau de la Generalitat.





El secretari de Difusió, Antoni Molons, està present en el registre i ha estat detingut al seu despatx, que es desenvolupa en el marc de l'Operació Anubis que instrueix el Jutjat 13 de Barcelona i que investiga els preparatius de la consulta de l'1-O.





El jutge ha ordenat que es registri la seu d'Òmnium Cultural i el domicili i despatx en la Conselleria de Presidència de la Generalitat d'un dels investigats per possibles pagaments relacionats amb el referèndum de l'1 d'octubre.





En el marc d'aquestes diligències, el jutge ha ordenat que s'efectuï la detenció com investigat d'Antoni Molons, qui va ser secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat amb l'expresident Carles Puigdemont.









La detenció es realitza mentre es produeixen els registres per a la presa de declaració de Molons, un alt càrrec del Govern que ja va declarar anteriorment sobre les campanyes de publicitat per animar a participar en el referèndum que havia suspès el Tribunal Constitucional i després va declarar il·legal.





Les campanyes de publicitat en mitjans de comunicació sobre el referèndum il·legal del passat 1 d'octubre van tenir un cost 502.639 euros, segons la investigació preliminar de la Guàrdia Civil.





L'Institut Armat ha analitzat factures i pres diverses declaracions d'alts càrrecs i empresaris per rastrejar els diners públics usats amb tal fi tanta en l'anunci emès per Tv3 com per a la campanya prèvia sobre el registre de catalans a l'estranger.





RETENEN MEMBRES D'ÒMNIUM





Els agents de la Guàrdia Civil que han entrat a la seu d'Òmnium Cultural retenen set empleats i a membres de la direccó de l'entitat mentre registren les seves adreces de correu electrònic.





Fontss d'Òmnium han explicat que els agents "estan segrestant el correu electrònic dels treballadors i canviant contrasenyes", i neguen que s'hagi entrat al domicili de cap empleat o membre de la junta.





L'Institut Armat ja va entrar en les dependències d'Òmnium el 24 de gener per recollir per ordre judicial els correus electrònics del president de l'entitat, Jordi Cuixart, i el mateix dia va entrar també a la seu de la ANC.