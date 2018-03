Els estudiants reclamen una rebaixa del 30% de les taxes universitàries

Un centenar d'estudiants es concentren aquest dijous davant la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat, alguns d'ells encadenats a la seu ia bidons, per reclamar una rebaixa del 30% de les taxes universitàries.





La protesta dels universitaris, que s'ha iniciat cap a les 8 hores, manté tallat un tram de la Via Laietana, on s'ubica la Secretaria, en què han desplegat una pancarta que resa 'Aquests preus no són públics'.





Una representant dels estudiants, Mariona Motjé, ha assegurat que protesten per retreure les "barreres econòmiques" que pateixen els estudiants amb les taxes, i per reclamar la rebaixa del 30% aprovada en una moció al Parlament.





També ha reclamat l'equiparació de graus i màsters i millores a la T-Jove i el lloguer per als universitaris.





Motjé ha remarcat que es "quedaran el màxim" de temps davant de la Secretaria d'Universitats de la Generalitat, on els Mossos d'Esquadra tenen desplegades 3 furgons en un carrer adjacent.