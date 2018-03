Microplàstics a l'aigua embotellada de tot el món

L'aigua embotellada està contaminada amb petites partícules de plàstic. Així ho ha verificat un estudi, la major investigació feta fins al moment.





Les proves realitzades en les principals marques d'aigua embotellada han trobat que gairebé totes contenien microplàstics.





En la investigació, liderada per l'organització periodística 'Orb Mitjana', es van examinar 250 ampolles comprades en nou països diferents. Les proves es van realitzar a la Universitat Estatal de Nova York a Fredonia.





Actualment no hi ha evidència que ingerir trossos molt petits de plàstic (microplàstics) pugui fer mal, però entendre les implicacions potencials per a la salut és un nou repte per a la ciència.





Es va trobar plàstic en el 93% de les mostres, amb una mitjana de 314 partícules per litre d'aigua embotellada.





Per a la investigació es van analitzar 11 marques de diferents en països escollits per les seves grans poblacions o pel seu consum relativament alt d'aigua embotellada. Les principals marques internacionals analitzades van ser ...









