Meritxell Serret parla sobre Drets Humans dimarts a l'ONU de Ginebra

Cartell d'un debat sobre drets humans a Ginebra





L'exconsellera d'Agricultura establerta a Brussel·les Meritxell Serret participa el proper dimarts 20 de març a Ginebra (Suïssa) en una conferència de la 37 Sessió Ordinària del Consell de Drets Humans de Nacions Unides.





Segons ha informat ERC a les xarxes socials, Serret participarà en la conferència de l'ONU al costat de Txell Bonet, la dona del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.





Serret i Bonet explicaran la seva experiència en una taula de debat sota el títol 'Vulneracions de drets fonamentals a la Unió Europea: el cas català'.





Es dóna la circumstància que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont viatjarà a Ginebra dos dies abans que Serret per participar el proper diumenge en un debat sobre l'autodeterminació organitzat pel Festival de Cinema i Fòrum Internacional dels Drets Humans (FIFDH).





Com en el cas de Serret, sobre Puigdemont pesa una ordre de detenció, però només a Espanya, i des de que resideix a Bèlgica, ja ha sortit d'aquest país un cop per participar en un acte universitari a Dinamarca, sense trobar cap dificultat per fer-ho.





Precisament en Ginebra és on es troba residint l'exdiputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel, que al febrer va renunciar a declarar davant el Tribunal Suprem (TS) i es va mudar al país helvètic.