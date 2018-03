Concha Velasco: "No em retiraré en la vida"

L'actriu Concha Velasco ha desmentit que pretengui acomiadar-se dels escenaris amb l'obra 'El funeral', dirigida pel seu fill Manuel M. Velasco i que s'estrena aquest divendres a Valladolid. "No em retiraré en la vida", ha afirmat aquest dimecres durant un descans dels assajos de la funció.









També aquest dimecres, la veterana intèrpret havia insinuat, durant la presentació de l'obra, que aquesta comèdia seria el seu últim treball com a actriu. "El funeral' és una obra amb la qual jo penso que em vaig a acomiadar", havia assegurat Velasco.





Paraules que va esmenar hores després. "O no he sabut dir-ho bé o no ho han sabut interpretar", explicava al·ludint al seu personatge fantasmal en l'obra, on comparteix escenari amb l'actor Antonio Resines.





Segons Velasco, de 78 anys i més de sis dècades de trajectòria, durant la presentació d' 'El funeral' va voler expressar que li agradaria poder representar l'obra més enllà dels dos anys previstos d'inici.





"Aquesta funció és meravellosa, i tenim dos anys de gira, però m'agradaria que tingués tant èxit com per a acabar amb ella la meva feina", va aclarir.





"M'ha trucat fins i tot la meva família per preguntar-me si m'havia passat alguna cosa", va revelar la intèrpret val·lisoletana després de la repercussió que havia tingut la seva suposada retirada. "Tinc 78 anys, i he signat per representar aquesta funció fins als 80, llavors potser m'ho plantejo", ha sentenciat.