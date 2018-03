Fiscalia pregunta al jutge si és viable detenir a Puigdemont a Suïssa

La Fiscalia ha sol·licitat al magistrat del Tribunal Suprem que instrueix la causa del procés, Pablo Llarena, que, amb motiu de l'anunciat viatge de l'expresident Carles Puigdemont diumenge i l'exconsellera Meritxell Serret dimarts que ve a Ginebra (Suïssa), s'adoptin les mesures cautelars complementàries com ara retirada del passaport dels fugats i se'ls detingui per a la seva extradició a Espanya.





El ministeri fiscal explica que es sol·licita a l'Oficina de Cooperació Internacional del Ministeri de l'Interior, en col·laboració amb Interpol, que realitzin les gestions necessàries davant les autoritats competents de Suïssa a fi de determinar la viabilitat de la detenció dels fugats i de la seva reclamació a l'efecte d'extradició.





El Ministeri Públic sol·licita, en primer lloc, que el Ministeri d'Afers exteriors informi en relació a les gestions realitzades per l'expresident català i la exresponsable de la Conselleria d'Agricultura davant els representants diplomàtics d'Espanya a Suïssa per a la seva participació en el Festival de Cinema de Drets Humans (FIFDH) i en un acte del Consell de Drets Humans de l'ONU.





A més demana que l'Oficina de Cooperació Internacional del Ministeri de l'Interior, en col·laboració amb Interpol, realitzi les gestions necessàries davant les autoritats competents de Suïssa a les finalitats de determinar la viabilitat de la detenció de Puigdemont i Serret i la seva reclamació a l'efecte d'extradició.





En tercer lloc, interessa que es tramiti en el Tribunal Suprem l'adopció de mesures cautelars complementàries consistents en la "limitació de la validesa del passaport" per Puigdemont i Serret, els qui es troben a Bèlgica des de finals d'octubre de passat any quan van deixar Espanya juntament amb els altres tres membres del Govern cessat Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig.





Sobre ells es manté vigent l'ordre de detenció nacional dictada per la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que va començar investigant aquesta causa.





No obstant això, el propi Llarena els va retirar les ordres europees i internacionals de detenció dictades per la jutge per evitar que es veiessin beneficiats respecte de la resta d'imputats en aquesta causa.