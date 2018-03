Detinguda una jove de 19 anys acusada d'assassinar la seva filla acabada de néixer i amagar-la en un armari

La Policia Nacional ha detingut una dona espanyola de 19 anys acusada d'assassinar la seva nounada, a la qual va amagar a l'armari de la casa dels seus sogres, han informat fonts de la Direcció Superior de la Policia de Madrid.





Els fets van tenir lloc el passat 23 de febrer a Alcalá de Henares. Fins l'hospital Príncep d'Astúries de la localitat va acudir a les 7 hores una jove sagnant amb signes d'haver donat a llum hores abans. Els metges li van preguntar pel bebè però ella no va respondre.





Moments després, els sogres de la dona van portar a l'hospital mateix una bossa de plàstic en què es trobava la nounada morta, i van manifestar que l'havien trobat en forma de paquet a l'interior d'un armari de casa seva, en la qual viuen amb la mare.





La nena presentava diversos talls repartits per tot el seu cos. La Brigada d'Homicidis de la Policia Nacional va detenir la presumpta homicida a l'hospital, on havia estat confinada. En principi, el pare no ha estat detingut perquè no hi hauria estat involucrat en la mort.





La primera anàlisi forense realitzat al cos determina que la petita va néixer viva i que la seva mort és de "etiologia violenta, derivada dels talls". El Jutjat número 6 d'Alcalá de Henares, que porta la investigació i ha decretat secret de sumari a la causa, va ordenar a finals del mes passat ingrés a la presó de la mare, han indicat les mateixes fonts.