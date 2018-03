Lliures es presentarà a les municipals i a les catalanes

Els dirigents de Lliures Roger Montañola i Antoni Fernández Teixidó





El president de Lliures, Antoni Fernádez Teixidó, ha anunciat aquest dijous que el seu partit concorrerà a les eleccions municipals de 2019 i que també aspira a fer-ho a unes eventuals eleccions catalanes si es confirma que no hi ha Govern i cal repetir comicis autonòmics a curt termini .





Ho ha explicat en roda de premsa per presentar la tercera conferència del partit que, titulada 'Centrats a Catalunya', se celebrarà a les 19 hores amb la participació del propi Teixidó; del portaveu, Roger Montañola, i de personalitats com l'exdiputada del PP Montserrat Nebrera i l'exdirigent del FC Barcelona Toni Freixa.





"Transmetem una idea que és fonamental: tenim la voluntat de refundar el catalanisme polític de la tercera dècada del segle XXI. Ho farem sols? Estem compromesos a fer-ho", ha expressat qui va ser conseller, diputat i dirigent de CDC.





Lliures és un partit que es defineix com a catalanista, liberal i humanista que es va fundar el 2017 i que, a part de Fernández Teixidó, també agrupa exmembres d'Unió com el mateix Montañola -exdiputado autonòmic- i persones sense militància política prèvia.





El partit és contrari a la independència de Catalunya i molt crític amb l'"extremisme i radicalisme" que han adoptat els partits sobiranistes, i considera que pot ocupar un espai que ha abandonat el PDeCAT en els últims anys, el catalanisme centrista i sense ànsies de un Estat català.





De fet, Teixidó ha previst que la irrupció de Lliures provoqui un moviment del PDeCAT cap a les seves posicions assumint que s'ha equivocat en abraçar la independència: "Representem el catalanisme polític que avui el PDeCAT descobreix que no hauria d'haver abandonat".





NO DESCARTA PACTES





Lliures aspira a presentar-se en solitari tant a les municipals com a les catalanes, sense descartar pactes puntuals si hi ha punts de connexió amb altres formacions polítiques: "La política naturalment és un bany de pragmatisme i un bany de realisme diari".





Teixidó, que va compartir grup al Parlament amb Carles Puigdemont quan tots dos estaven a CDC, s'ha mostrat molt crític amb l'expresident: "Ha situat seus interessos personals i de partit per sobre dels interessos del país. Són uns interessos que no coincideixen amb els de la majoria de ciutadans".





L'exconseller assegura que Catalunya es troba davant d'una disjuntiva: apostar per recuperar l'autonomia plena per tornar a aconseguir una comunitat potent, o apostar per la "revolució" que pregona la CUP que és l'única via per la qual Catalunya podria ser independent -i que Lliures rebutjat.





"Ja n'hi ha prou. Fins quan Puigdemont i els seus coreligionaris abusessin de la paciència del poble de Catalunya? Tots els interessos polítics pot ser legítims, però quan primen per davant dels ciutadans, deixen de ser-ho", ha reflexionat.