El jutge de Barcelona que investiga l'1-O cita una desena de testimonis

El titular del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona ha citat a declarar com a testimonis a una desena de persones els propers 21 i 27 de març, ha informat aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





El jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer ha citat pel proper dimecres a partir de les 16 hores a cinc testimonis vinculats amb l'empresa Unipost, el director general va ser detingut per la Guàrdia Civil en el marc de la investigació i les seves seus registrades per la seva presumpta vinculació amb la logística de l'1-O.





Abans del referèndum, el 19 de setembre, la Guàrdia Civil havia trobat en aquesta empresa 45.000 certificats per a les taules de l'1-O i un contracte per valor de set milions d'euros.





Per al dimarts 27 estan citats des de les 16 hores altres cinc testimonis relacionats amb la construcció de pàgines web del referèndum, segons el TSJC.





Aquest dijous, en una nova actuació dins d'aquest cas, la Guàrdia Civil ha detingut al secretari de Difusió de la Generalitat, Antoni Molons, i s'ha escorcollat per ordre del Jutjat seu domicili i el seu despatx, al Palau de la Generalitat.





També per ordre judicial els agents de l'Institut Armat registren aquest dijous la seu d'Òmnium Cultural, on el 24 de gener ja van anar per clonar el correu electrònic del seu president, Jordi Cuixart.