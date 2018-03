Presó incondicional per a Ana Julia Quezada per l'assassinat de Gabriel Cruz

El titular del Jutjat d'Instrucció número 5 d'Almeria, Rafael Soriano, ha decretat aquest dijous 15 de març presó provisional comunicada i sense fiança per a Ana Julia Quezada, la dona d'origen dominicà i de 43 anys presumpta autora de la mort de Gabriel Cruz, el nen de vuit anys a qui se li va perdre la pista el passat 27 de febrer a Les Hortichuelas de Níjar.





Fonts del TSJA han concretat que la detinguda, que va declarar per primera vegada aquest dimecres durant prop d'hora i mitja abans que el magistrat prorrogués la seva detenció per altres 24 hores per a la pràctica d'una diligència de prova de caràcter secret, se li imputa la presumpta comissió de delictes d'assassinat, de detenció il·legal i contra la integritat moral, els dos primers conforme ha sol·licitat la Fiscalia de Almeria.





La detinguda es va ratificar durant la seva primera compareixença davant del jutge en la declaració oferta davant la Guàrdia Civil, en què va assenyalar que hi va haver una discussió i un forcejament per una destral prèviament al fet que ofegués el menor per acabar amb la seva vida i ocultar el seu cadàver en la finca de Rodalquilar a la qual va traslladar al petit.





Aquesta versió que ha estat parcialment desmuntada pels investigadors en el seu relat oficial dels fets, en el que han qualificat de "manipuladora" a la detinguda.





A la seva arribada a la Ciutat de la Justícia per assistir a la seva defensa a Ana Julia Quezada, l'advocat Esteban Hernández Thiel ha traslladat la seva confiança en que al centre penitenciari provincial d'El Acebuche, a què ha estat traslladada, "han de vetllar perfectament" per seva "seguretat, com fan amb qualsevol intern" i ha destacat la "professionalitat" dels funcionaris.





Hernández Thiel, que ha acudit passades les 12,00 hores acompanyada de la seva sòcia al bufet, la lletrada Beatriz Gámez, ha assenyalat, així mateix, que "una miqueta més de mesura mediàtica seria desitjable", sobretot, segons ha remarcat, perquè hi ha una família "que s'està veient afectada". Posteriorment, ha assistit a la segona declaració judicial de la seva defensada, que ha arrencat a les 13,05 hores i s'ha estès durant 45 minuts.