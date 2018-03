Tres mesos de presó per editar el 'Mein Kampf' de Hitler

Condemnat per editar el llibre de Hitler.





En jutjat de Barcelona ha ordenat l'ingrés a la presó del llibreter Pedro Varela per complir una condemna de tres mesos de presó per editar il·legalment 'Mein Kampf' d'Adolf Hitler, després de rebutjar concedir-li els beneficis de suspensió de la pena.





En un acte, el jutjat acull els arguments esgrimits pel fiscal del Servei de delictes d'odi i discriminació, que s'ha mostrat contrari a aplicar-li beneficis de suspensió de pena a causa dels antecedents penals del condemnat per delictes d'odi.





Segons l'escrit del fiscal, Pedro Varela no és un "delinqüent primari", sinó que acumula a les seves esquenes dues condemnes per difusió d'idees que justifiquen el genocidi i té un procediment obert al Jutjat d'Instrucció 9 de Barcelona per incitació a l'odi.





Assegura en aquest escrit que Varela s'ha dedicat a la difusió pública d'idees que fomenten l'odi, hostilitat, discriminació o violència contra persones, grups o associacions per raó de la seva ideologia, religió o creences, la pertinença dels seus membres o d'algun dels ells a una ètnia, raça o nació, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia o discapacitat o "bé a justificar el major crim contra la Humanitat com va ser l'Holocaust del poble jueu".





Afegeix que es va dedicar precisament a l'edició, venda i distribució massiva del 'Mein Kampf', l'autor Adolf Hitler era el màxim responsable del règim nacionalsocialista responsable del genocidi de milions de persones, "llibre profundament antisemita i on es perfilen les idees principals que portaria posteriorment a terme en el seu règim de terror ".





L'Audiència de Barcelona va condemnar a tres mesos de presó al llibreter Pedro Varela per editar il·legalment 'Mein Kampf', per un delicte contra la propietat intel·lectual, matisant una sentència del Jutjat Penal 16 de Barcelona, que l'havia condemnat a sis mesos.





La sentència del Jutjat Penal 16 de Barcelona va considerar provat que el propietari de la llibreria filonazi Europa de Barcelona va editar el llibre sense tenir autorització ni llicència per a això entre 1997 i 2010 i va vendre 4.375 exemplars.





En el judici, Varela va admetre que havia editat el llibre però va al·legar que pensava que els drets eren lliures, i va justificar que després que li citessin a declarar en 2009 per aquests fets el va seguir venent perquè tenia "la convicció que l'Estat de Baviera no té dret sobre aquesta obra ".