Creu Roja ha atès 9.500 persones sol·licitants d'asil i refugi enguany

Creu Roja compta actualment amb 2.421 places d'acollida a 46 províncies, i el percentatge d'ocupació de més d'un 90%; s'espera poder ampliar aquesta xarxa fins a les 2.500 places ", segons apunta Cristina Domínguez, del Programa de Refugiats de Creu Roja Espanyola.





Les nacionalitats més comunes de les persones ateses per la Creu Roja (9.500 en els dos primers mesos de l'any) són veneçolanes, ucraïneses i sirianes. Un 25 %% dels atesos són millors d'edat.





Creu Roja Espanyola és una de les organitzacions que participen en la gestió del programa d'acollida a persones sol·licitants de protecció internacional a Espanya, finançat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.





La intervenció consta de diverses fases que cobreixen des de la primera acollida fins a la integració i l'autonomia dels participants, amb una durada de 18 a 24 mesos.





Per a això, Creu Roja dissenya itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral que cobreixen totes les necessitats bàsiques dels refugiats i sol·licitants de Protecció Internacional, oferint-los, entre d'altres, serveis de suport jurídic, psicològic, traducció i interpretació, aprenentatge de l'idioma, ajudes econòmiques, formació, orientació i intermediació laboral.





L'increment del nombre de sol·licitants d'asil és un dels reptes, però no l'únic. Una altra de les necessitats que té actualment l'Organització Humanitària és el de poder disposar de voluntariat capacitat per ensenyar l'idioma a les persones refugiades i, també, poder comptar amb pisos de lloguer per a aquestes persones que fugen de la guerra o de la persecució.