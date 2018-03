Barcelona en Comú vol atraure a la gent jove amb birres a 50 cèntims

Barcelona en Comú ha enviat un correu a la joventut amb un reclam peculiar.





Amb vista a les properes eleccions municipals, el partit d'Ada Colau està animant a la gent jove a afrontar "un any i mig on ens hi juguem molt".





El text assenyala que "els joves de BComú ens hem cansat de que la gent pensi que sempre ens quedem a casa i volem crear un espai on trobar-nos i fer coses ... de joves".





I quina millor manera de atreure a la penya que amb una suculenta oferta: "Barra amb refrescos i birres a 0,50 €. Només per això ja val la pena crear l'Espai Jove".