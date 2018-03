ERC pressiona JxCat per no retardar més una investidura "efectiva"

Rovira insta JxCat a proposar un candidat.





La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha desitjat aquest dijous que JxCat proposi una candidat a la Presidència de la Generalitat que pugui ser investit de manera "efectiva", però ha evitat demanar el relleu de Jordi Sànchez.





"Estem a l'espera de tenir un acord perquè hi hagi un candidat que aguanti una investidura efectiva" ha exposat la dirigent republicana en una entrevista a Ràdio TeleTaxi.





JxCat va insistir aquest dimecres a investir Sànchez tot i els obstacles que es presenten i Rovira ha advertit: "Ells ahir demanaven temps, però el país també necessita un Govern que sigui efectiu i es posin a treballar".





Així, ERC ha conclòs que cal "combinar aquests factors de la millor manera possible": que JxCat proposi el candidat que considere oportú, però alhora que la candidatura sigui viable i no es demore més en el temps.





"Donarem suport al candidat que proposi JxCat com hem estat donant suport a la candidatura de Jordi Sànchez", ha tancat.





També ha atribuït els registres d'aquest dijous al Palau de la Generalitat ia la seu d'Òmnium, al fet que no hi hagi Govern a Catalunya i ha demanat tenir-lo com més aviat millor: "Si no, tindrem entrades de la Guàrdia Civil i tindrem el 155 governant les nostres institucions ".