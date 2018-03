Atlantia prendrà un 24,1% de Hochtief

Atlantia serà el segon accionista, segons Florentino Pérez.





Atlantia prendrà una participació concreta del 24,1% al capital social de Hochtief, filial de construcció alemanya d'ACS, amb el que serà el segon accionista de referència de la firma alemanya, segons va concretar el president d'ACS, Florentino Pérez.





La presa d'aquest percentatge es realitzarà per "consolidar l'aliança" que ACS, Hochtief i Atlantia han subscrit per comprar Abertis i conformar un 'gegant' mundial d'infraestructures, ha indicat Pérez.





De la seva banda, el conseller delegat d'Atlantia, Giovanni Castellucci, va qualificar l'entrada de l'empresa a Hochtief com "una immensa oportunitat".





"Hochtief és la millor constructora del món, està molt ben gestionada i més està present en els mercats que més potencial de creixement tenen pel que fa a construcció de grans projectes d'infraestructures, com són els Estats Units i Austràlia", va destacar el primer executiu d'Atlantia .





"La inversió en Hochtief no és una necessitat, és una immensa oportunitat", ha subratllat Castellucci, qui va manifestar el compromís d'Atlantia de "contribuir a la creació de valor d'aquesta empresa", així com de la col·laboració amb ACS a Abertis.





"Anem a contribuir de totes les maneres possibles l'èxit d'aquesta aliança", ha afirmat en la seva compareixença de premsa al costat de Florentino Pérez i al conseller delegat d'ACS i també de Hochtief, Marcelino Fernández Verds, per presentar l'acord i projecte conjunt.





DERIVATS DE L'ACORD





L'acord que ACS i Atlantia han arribat per deixar de banda la seva 'batalla' d'opes i aliar-se per comprar junts Abertis i llançar "la major companyia mundial d'infraestructures" inclou com una de les seves derivades una inversió de la companyia italiana a la filial alemanya d'ACS.





En concret, l'acord estableix que compri títols de Hochtief per valor de 2.500 milions d'euros, inversió que, segons va concretar aquest dijous Florentino Pérez, correspon a un percentatge concret del 24,1% del seu capital social.





Serà ACS qui vengui accions de l'alemanya a Atlantia, amb el que diluirà la seva posició de primer soci a Hochtief, encara que sense perdre la cota del 50%.





A més, com a pas previ a la venda de títols, la constructora espanyola injectarà gairebé 1.000 milions en la seva filial alemanya a través d'una ampliació de capital.





D'aquesta manera, ACS redueix lleugerament la seva posició a Hochtief per passar a tenir participació directa en la societat que constituirà amb Atlantia per controlar Abertis.





En concret, la constructora tindrà un 30% d'aquesta firma, i un altre 20% indirecte a través de Hochtief, mentre que la italiana la controlarà amb un 50% més una acció.





Una altra derivada de l'acord és l'opció amb què Atlantia comptarà per comprar tot o part de la participació el 34% que Abertis té com a primer accionista de la companyia d'antenes de telefonia mòbil Cellnex.





En aquest sentit, Castellucci ha assegurat no poder avançar més al que indica el pacte, que fixa condicions i terminis per a exercir el dret.