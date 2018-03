El personal mèdic es posarà a la pell dels pacients gràcies a la Vall d'Hebron i Sonar + D

Enregistrament d'àudio per al personal mèdic.





La secció professional del Festival Sónar, Sónar + D, i el Departament d'Innovació de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han col·laborat en l'enregistrament d'una peça d'àudio immersiva adreçada a professionals de la medicina.





Aquesta peça permet situar al personal mèdic en el lloc del pacient i viure les seves sensacions gràcies a l'experiència que reprodueix en 360º els sons de l'hospital que perceben els malalts.





L'enregistrament situa l'oient a la pell d'un pacient que se sotmet a una intervenció quirúrgica o que està ingressat, i el submergeix en els sons de l'hospital amb els que conviu al llarg de tot un dia: portes, ascensors, lliteres, converses , xiulets i sons de la maquinària hospitalària.





Això és possible gràcies al so binaural, una tècnica d'enregistrament en 360 graus que permet percebre els sons del nostre voltant en tres dimensions i de manera realista.





La peça, de dos minuts de durada, ha estat concebuda per ser escoltada amb auriculars, i creada especialment per a ser presentada durant la I jornada 'Jo innovar' davant 300 professionals de la Vall d'Hebron per compartir amb ells coneixements i experiències en el camp de la innovació.





Amb aquesta experiència, l'Hospital Vall d'Hebron i Sónar + D connecten el món artístic amb l'entorn científic per tal d'afavorir la relació entre metges i pacients, utilitzant un camp de la tecnologia emergent.