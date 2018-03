La família de Diana Quer demana incloure les cartes de 'El Chicle a la investigació

L'assassí confés de Diana intenta implicar la seva dona.





La família de Diana Quer ha demanat que el Jutjat d'Instrucció número 1 de Ribeira (La Corunya), que investiga l'assassinat de la jove madrilenya, analitzi la veracitat d'unes cartes atribuïdes a 'El Chicle' i suposadament remeses a la seva família i que les inclogui en el sumari judicial per a l'accés de les parts si les considera rellevants.





Així li ho han confirmat fonts pròximes a la família, després que alguns mitjans de comunicació es fessin ressò de diverses cartes suposadament remeses per 'El Chicle' des de presó la seva família en les que, entre altres qüestions, llisca la possibilitat que el seu dona estigui implicada en la desaparició de Diana Quer.





La família de la jove madrilenya, però, només té coneixement d'aquestes cartes a través dels mitjans de comunicació i, després posar-se en contacte amb el jutjat, se'ls ha informat que no consten dins de la documentació del sumari, asseguren.





Per aquest motiu, han reclamat a l'instructor del cas, Fèlix Isaac Alonso, que investigui si aquestes cartes són "autèntiques i veritables", si van ser escrites per 'El Chicle' i el motiu pel qual s'han filtrat als mitjans de comunicació. Si del seu contingut pot desprendre alguna informació rellevant per a la causa, demanen també que s'incorporin al sumari.





CONTINGUT DE LES CARTES





En les missives, l'assassí confés de Diana Quer implica la seva dona, Rosario, en els fets, i demana als seus pares que va mentir per deixar-la al marge, i que així ho facin ells.





'El Chicle' també es mostra confiat sobre que sortirà en llibertat després d'uns set anys de presó. "Vosaltres tranquils. Aquí ja em va dir l'advocada que m'anaven a demanar homicidi (són de 10 a 15 anys) però als set ja estaria fora i amb tres o quatre de permís", transmet als seus progenitors.