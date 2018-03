Catalá carrega contra Òmnium per voler "condicionar" als jutges

Catalá critica la manifestació convocada pels independentistes.





El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha carregat aquest dijous contra la manifestació convocada per Òmnium Cultural a la plaça Sant Jaume de Barcelona en protesta pels registres de la Guàrdia Civil a la seva seu i en la Secretaria de Difusió de la Generalitat per voler " condicionar "als jutges.





"No hi ha res pitjor que convocar manifestacions de protesta davant l'actuació judicial, res pitjor que manifestar-se davant les seus dels tribunals volent condicionar i obligar els jutges a fer o deixar de fer alguna cosa", ha valorat en declaracions als mitjans abans de inaugurar un congrés convocat per col·legis de procuradors a Barcelona.





Ha carregat contra Òmnium i partits independentistes per criticar que no hi ha separació de poders a Espanya i després intentar coaccionar al poder judicial: "Si algun problema tenim d'independència a Espanya és quan algú pretén coaccionar, manifestar-se o dir-li als jutges el que han de fer ".





"Ningú pot considerar que l'actuació dels jutjats, dels jutges independents i de les forces de seguretat per mandat d'un jutge pugui atemptar contra cap dret o garantia", ha argumentat.





Catalá ha defensat que els registres efectuats per la Guàrdia Civil són en "auxili de les autoritats judicials" i ha demanat transmetre a l'opinió pública el bon funcionament de les institucions.





Ha insistit que els jutges, fiscals i cossos de seguretat defensen els drets de la ciutadania amb transparència i complint la llei, el que assegura "les garanties i drets de tots".





OBLIGACIÓ DE COL·LABORAR





El ministre ha fet al·lusió, sense citar-los directament, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, així com a altres polítics independentistes a Bèlgica, Regne Unit i Suïssa que no han comparegut davant el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena: "Si algú està immers en un procés d'investigació, la seva obligació és col·laborar, aclarir les hipotètiques acusacions ".





Segons el ministre, tots els ciutadans i especialment els responsables públics tenen "l'obligació de col·laborar amb les institucions i amb la justícia i transmetre a la ciutadania que quan la justícia actua és en garantia dels drets de tots", ja que els tribunals i les forces de seguretat garanteixen l'Estat de Dret cada dia.





Ha lamentat que s'hagin produït "massa episodis profundament antidemocràtics" en què polítics creuen que no han de comparèixer davant la justícia o es consideren víctimes perquè són objecte d'investigació judicial, en les seves paraules.





Per Catalá, que Puigdemont no comparegui davant la justícia és un "exercici d'irresponsabilitat greu" perquè qualsevol persona que és cridada davant un tribunal té l'obligació de fer-ho.