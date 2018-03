Aldarulls a San Mamés: dos vigilants ferits pels ultres del Marsella

Els seguidors del Marsella han llançat una bengala.





Un dels vigilants de seguretat ferits aquest dijous a la tarda en l'estadi de Sant Mamés, a Bilbao, quan se celebrava el partit entre l'Athletic Club i el Olympique de Marsella, ha estat donat d'alta aquesta nit, segons el part mèdic ofert per l'Hospital de Basurto a les 21.00 hores.





El guarda jurat, al que seguidors francesos van copejar dins del camp de futbol, presentava fractura del quatre i cinquè metacarpiano i ferida incís contusa en el dors d'una mà dreta. Els metges li han "reduït la fractura".





Per la seva banda, l'altre vigilant de seguretat, de 57 anys d'edat i natural de Burgos, que va sofrir una ferida per objecte punxant en el costat esquerre del coll que no és greu, contínua ingressat i està pendent de sotmetre's a un scanner per ferida en el cap.





ALTERCATS





Un vigilant jurat ha resultat ferit aquesta tarda al coll en ser atacat amb un objecte punxant a l'interior del camp de futbol de San Mamés.





El ferit ha estat atès per sanitaris d'una ambulància a l'exterior del camp i ha estat traslladat a l'hospital, segons han informat fonts policials.





Un segon guarda jurat ha resultat ferit també aquesta tarda després de ser agredit en el camp de Sant Mamés, encara que amb lesions de menor entitat que les del seu company.





L'agressió ha tingut lloc a un quart de la tarda, un cop iniciat el partit de l'Europa League entre l'Athletic Club i l'Olympique de Marsella, a la zona del ambigú del camp de l'Athletic. Encara es desconeix l'autor o autors de la mateixa.





Un seguidor de l'Olympique de Marsella ha estat detingut com a presumpte autor de l'agressió amb un objecte punxant a un vigilant jurat a l'interior del camp de San Mamés.





S'han produït greus aldarulls a l'estadi, entre ells el llançament d'una bengala que han tirat els seguidors del Marsella sobre l'afició blanca i vermella.