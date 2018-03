Units concorrerà a les municipals per evitar una "república virtual"

Espadaler ha anunciat que Units concorrerà a les municipals.





El dirigent d'Units per Avancar Ramon Espadaler ha anunciat aquest dijous que la formació concorrerà a les eleccions municipals de 2019, cosa que farà amb l'objectiu de "posar els ajuntaments de Catalunya al servei dels ciutadans, i no d'una república virtual", ha ressaltat en un comunicat.





L'objectiu d'Units per Avancar a les municipals serà "prioritzar les polítiques locals", ha destacat el també diputat al Parlament en declaracions als mitjans abans de participar en la reunió comarcal de Units pel Maresme a Cabrera de Mar (Barcelona).





Ha explicat que treballen per celebrar una conferència municipal a la primavera per debatre els eixos bàsics del programa marc de política municipal, tot i que ha avançat: "Hi haurà dos temes centrals per Units: el suport a l'economia productiva i polítiques de suport a les famílies".





Espadaler ha explicat que, des d'aquesta perspectiva, Units està obert a treballar en acords preelectorals amb agrupacions d'electors i partits amb aquestes bases programàtiques.





No obstant això, el diputat al Parlament ha garantit que "la prioritat és fer el màxim de candidatures en solitari" de cara a les eleccions municipals de l'any que ve.