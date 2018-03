Moren diverses persones al ensorrar-se un pont a Miami

Almenys vuit persones han resultat ferides aquest dijous a causa de l'ensorrament d'un pont d'accés a la Universitat Internacional de Florida (FIU), segons han informat fonts hospitalàries citades pel diari local 'Miami Herald'.





El pont de vianants, que va ser instal·lat el dissabte, ha caigut sobre la carretera, aixafant diversos vehicles. De moment es desconeix el nombre exacte de víctimes i ferits.





El pont, encara en construcció, es va desplomar per causes desconegudes a l'altura de l'Avinguda 109, segons informen mitjans locals que citen a la policia, mentre el Departament de Bombers indica que hi ha també "múltiples pacients ferits".