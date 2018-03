El jutge sosté que Ana Julia Quezada va traçar "un macabre pla criminal"

Ana Julia en la reconstrucció a Rodalquilar.





El jutge instructor considera que Ana Julia Quezada, la dona de 43 anys a la presó provisional des d'aquest dijous com a presumpta autora material de la mort del nen de vuit anys Gabriel Cruz, va actuar guiada per "una malvada voluntat dirigida especialment a assegurar" la comissió de seva "macabre pla criminal".





El magistrat Rafael Soriano destaca l'existència de "aclaparadores proves contra ella" i es refereix no només "al fet que ella mateixa ha reconegut el luctuós succés" sinó també a les intervencions acordades judicialment ia les proves recopilades pels agents de la Unitat Central Operativa ( UCO) de la Guàrdia Civil.





"Resulta presumptament inqüestionable la participació de la detinguda Ana Julia Quezada en la mort del menor i s'infereix una malvada voluntat dirigida especialment a assegurar la comissió del crim", recull la motivació de l'acte d'ingrés a presó que assenyala que aquest extrem és el que ha motivat que el Ministeri Públic qualifiqui els fets com a assassinat amb traïdoria.





El jutge indica que, com a part d'aquest "macabre pla criminal", es va intentar dotar d'una coartada fent tasques de pintura a la finca de Rodalquilar, a Níjar, i ressalta com "va donar una falsa aparença de preocupació per la desaparició i sort del nen ", al qual es va dur" mitjançant engany o promesa de tornar-lo amb promptitud a jugar ".





"MANTENIR L'ENGANY"





"Va mantenir l'engany al llarg dels dies, augmentant fins al punt de col·locar ella mateixa una samarreta del menor en la muntanya", subratlla, el que atribueix al seu desig de "despistar els agents de l'autoritat que practicaven la recerca" fins a trobar el "moment" de poder "fer desaparèixer el cos".





El titular del Jutjat d'Instrucció número 5 d'Almeria ha decretat aquest dijous l'ingrés a presó provisional , comunicada i sense fiança per a Ana Julia Quezada en el marc d'unes diligències prèvies que se segueixen pels delictes d'assassinat, detenció ilega li contra la integritat moral.





En la compareixença de mesures cautelars, el Ministeri Fiscal va sol·licitar la presó per la detinguda pels delictes d'assassinat amb traïdoria i detenció ilega l. Quezada va tornar a declarar aquest dijous davant del jutge després que s'acordés la pròrroga de la detenció durant 24 hores.





El magistrat, que manté les actuacions sota secret, considera necessària la mesura de presó per la gravetat del delicte, la possibilitat d'eliminació de proves i el risc de fuga.