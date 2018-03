Zapatero adverteix al PSOE que abandoni les lluites internes si vol tornar a governar

Zapatero demana màxima unitat al PSOE.





L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha advertit aquest dijous al PSOE, partit que va dirigir durant 12 anys, que per tornar a governar necessita, primer, "la màxima unitat" interna, objectiu al qual han de contribuir "tots els socialistes".





Així s'ha expressat en l'obertura de l'Escola de Bon Govern organitzada per l'actual líder, Pedro Sánchez, i que ha arrencat amb destacades absències, entre elles les dels exsecretaris generals Felipe González i Alfredo Pérez Rubalcaba, que van rebutjar la invitació, mentre segueix pendent de confirmació la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, a la qual Zapatero va donar suport a les primàries.





Però Zapatero també ha enviat un encàrrec directe a Sánchez: el líder del partit ha de treballar per aquesta unitat interna "volent a tots, deixant espai a tots", li ha demanat.





L'Executiva que va dissenyar Sánchez després de guanyar les primàries de maig passat que li van tornar als comandaments de Ferraz es va caracteritzar per la seva falta d'integració de les diferents corrents del partit. Tan sols Guillermo Fernández Vara i Patxi López van ser admesos en la nova direcció del partit.





Al costat de la cohesió interna, la segona condició que fa falta per tornar a la Moncloa és, segons el parer de Zapatero, que va governar dues legislatures, "tenir la convicció de guanyar" i ha confiat que la celebració d'aquesta sèrie de conferències i tallers fins diumenge, contribueixi a aquests dos objectius.





"Si el PSOE està convençut, convenç, i si està decidit, la gent es decideix amb ell", ha resumit, admetent que acudia a aquesta escola amb el propòsit de "carregar les piles" al partit.





DEFENSAR LA UNITAT D'ESPANYA





Zapatero ha donat suport a la posició que ha mantingut el seu partit en la crisi independentista a Catalunya. Als que pensen que donar suport al 155 ha estat una decisió difícil per al partit, els ha indicat que el PSOE "mai li va a anar malament" donant suport a la unitat d'Espanya perquè això és el que "cal fer" amb "convicció".





També ha donat suport a la iniciativa socialista d'iniciar al Congrés dels Diputats el debat sobre la reforma del model territorial i s'ha mostrat convençut que arribarà un moment en què s'entauli un "diàleg" entre el Govern d'Espanya i la Generalitat.





Assolir un acord "des del diàleg i l'entesa" que permeti "refundar" el model de convivència entre espanyols i obri un nou període d'estabilitat és, segons el parer de Zapatero, la "primera prioritat" que té Espanya com a país.





Zapatero ha culpat els partits independentistes catalans de cometre el "gravíssim error" d'interpretar erròniament els sentiments dels catalans, una sentència que retardarà probablement "el moment del diàleg". "Però arribarà i ho farà el PSOE", ha assegurat.





L'expresident no admet com a possibilitat la ruptura d'Espanya, ja que suposaria un "fracàs col·lectiu, primer dels que la promouen i segon, dels que l'arriben a acceptar per activa o per passiva".





"L'Espanya democràtica no pot acceptar un fracàs col·lectiu, per això el PSOE té la responsabilitat de convertir el conflicte català en una nova etapa de reformes i unitat d'Espanya en la seva gran diversitat i pluralitat", ha advertit.





Plantar-li cara A LA PROSTITUCIÓ





En el torn de preguntes, un membre del públic es va interessar per saber si Zapatero es penedia d'algun aspecte de la seva gestió. L'expresident va revelar que s'havia quedat "amb les ganes de fer alguna cosa contundent, definitiu, contra la prostitució".





"I m'agradaria veure el partit encapçalant aquesta batalla amb tota decisió i determinació", ha afegit després d'afirmar que "el socialisme o és feminisme o no és res".





Aquesta Escola de Bon Govern és una iniciativa del líder del partit, Pedro Sánchez, que la va presentar com l'esdeveniment que permetria escenificar la unitat interna del partit, ja que reuniria a tots els exsecretaris generals.





No obstant això, l'anunci de Sánchez va arribar abans de tenir tancades totes aquestes assistències. L'antecessor de Sánchez en els comandaments de Ferraz, Alfredo Pérez Rubalcaba, que es manté molt distanciat i enfrontat a la direcció actual de la formació va ser el primer a despenjar-se. Dies després, l'expresident del Govern Felipe González excusaria assistència per un viatge privat a Portugal.





Amb González, Pedro Sánchez va iniciar un acostament fa unes setmanes amb un dinar a Madrid. L'expresident del Govern va arribar a dir en 2016 que se sentia enganyat per Sánchez, perquè li havia promès que s'abstindria en la investidura de Mariano Rajoy per tal d'evitar unes terceres eleccions.