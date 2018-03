Los sindicatos van a remolque de las Mareas Pensionistas por su poder de movilización

El nivel de movilización de las mareas de pensionistas ha desbordado a los viejos sindicatos que aseguran que pese a que es muy difícil movilizar a la gente, ahora mismo los mayores tienen muchas ganas de tomar la calle.





De esta forma los sindicatos están siendo meros espectadores de la demanda de manifestaciones y concentraciones de nuestros jubilados y jubiladas que quieren mostrar su indignación con las políticas de Rajoy en relación a la pírria subida de sus pensiones.





Este sábado 17 de marzo hay más de un centenar de manifestaciones convocadas en las principales ciudades del país para exigir “pensiones dignas, la revalorización conforme al IPC y la defensa del sistema público de pensiones”.





Rajoy no dio cifras sobre el incremento de las pensiones mínimas y las de viudedad, ya que prefiere dejar los detalles para la negociación con sus 'socios de Presupuestos'. Moncloa ha decidido dejar a los agentes sociales al margen de esta negociación, por lo que no saben cuál será la subida que propondrá el Gobierno y tampoco si habrá mejora si no se aprueban los Presupuestos ni quién financiará la subida (los PGE o la Seguridad Social).