Coneix quina és la nova amenaça terrorista a Barcelona

L'islamisme radical continua actuant a Barcelona i els serveis d'informació de la Policia Nacional han seguit investigant, després de la desarticulació de la cèl·lula que va provocar l'atac terrorista a la ciutat comtal, i han identificat a una perillosa secta wahhabita que suposa una nova amenaça.





Hi segons fonts policials un elevat nivell de "radicalisme" en alguns grups islamistes especialment a Barcelona. Unes "sectes" els integrants han estat instruïts en el wahhabisme i defensen la violència per a "defensar la moral".





El wahhabisme és un corrent de l'islam, que té el seu origen al segle XVIII i és majoritària a l'Aràbia Saudita. Els defensors d'aquesta branca vine a la Jihad com una eina per aconseguir els seus fins, "fent la guerra" als "musulmans desviats" que no accepten tornar a l'Islam veritable així com als infidels enemics d'aquesta religió.





Aquesta teoria, de fet, és la que va servir d'inspiració a Osama Bin Laden, i la que va institucionalitzar a Al-Qaida abans de perpetrar els atemptats terroristes de l'11-S a Nova York. Anys més tard, l'Estat Islàmic també es va declarar wahhabita, proclamant la lluita dels musulmans purs contra els infidels d'Occident.





Des del Cos Nacional recorden que ja hi ha hagut casos en altres països, com a Suïssa, on sectes wahhabites organitzen una mena de "policia religiosa", la missió és "defensar la moralitat" i castigar els que no siguin "bons musulmans" . Aquests islamistes "patrullen" els carrers i zones d'oci, com discoteques, centres comercials i piscines, i ataquen aquells que, segons la visió del wahhabisme, no respecten l'Islam. Les seves víctimes, expliquen les fonts consultades, poden ser tant musulmanes com occidentals.





La secta wahhabita establerta a Barcelona que més preocupa a la Policia té, entre els seus membres, a islamistes violents que, a més de reclutar més "fidels", han protagonitzat actes de fanatisme.