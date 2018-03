Els Treballadors d'El Periódico de Catalunya en peu de guerra contra la direcció

El Grup Zeta està a punt d'executar un Expedient de Regulació d'Ocupació per acomiadar 177 treballadors de la plantilla d'El Periódico de Catalunya i el comitè d'empresa està en peu de guerra amb la direcció.





El comitè d'empresa ja planteja una vaga de quinze dies entre finals de març i principis d'abril i els treballadors estan protestant negant-se a fer hores extra o posant-se en contacte amb els potencials compradors d'El Periódico de Catalunya, per advertir-los dels riscos de la compra enviat una carta tant a Mediapro com a Vocento





LA CARTA ÍNTEGRA ENVIADA PER TREBALLADORS D'EL PERIÓDICO





"Ens dirigim a vostè per informar d'uns fets que creiem que poden ser del seu interès. Hem tingut coneixement que l'empresa que representa pot estar interessada en entrar al capital o bé dur a terme una operació de compra de Grup Zeta i / o El Periódico de Catalunya. En primer lloc, com a representants de la plantilla d'El Periódico de Catalunya li agraïm el seu interès en un grup i un diari que aquest any complirà els 40 anys de bon periodisme a càrrec de bons professionals. Però també volem que conegui la situació laboral en què ens trobem i les repercussions legals i econòmiques que podrien tenir en el futur algunes decisions equivocades de l'actual direcció del grup i El Periódico.





La direcció de Grup Zeta ha presentat un ERO per a la plantilla de totes les empreses del conveni intercentres d'El Periódico de Catalunya per tal d'aconseguir un estalvi addicional de la massa salarial de fins al 45% dels gairebé 400 empleats que sumen la redacció i els departaments d'administració, sistemes, publicitat i logística del diari. La mesura suposarà 177 acomiadaments. El Comitè ha manifestat el seu rebuig frontal a l'ERO en considerar que dinamita el clima laboral i els acords signats al juliol passat, que inclouen noves rebaixes salarials fins al 2020 després d'un conflicte amb una vaga de tres dies, i també perquè una reducció de plantilla de tal magnitud farà impossible la publicació d'El Periódico tal com el coneixíem fins ara.





Els directius del grup que presideix Antonio Asensio Mosbah incompleixen els compromisos signats fa només set mesos sobre extincions de contractes, igual que han incomplert de forma sistemàtica els acords anteriors de rebaixes salarials i altres mesures que van ser acceptades per la plantilla en un exercici de responsabilitat per superar la crisi. En el període de consultes de l'ERO, la direcció de la companyia està demostrant la seva nul·la voluntat de negociar una alternativa a uns acomiadaments traumàtics i massius que, a més de deteriorar irremeiablement el diari, suposaran un cop per 177 empleats que s'han deixat la pell per convertir El Periódico en un gran mitjà de comunicació. No obstant això, la mala fe dels directius de Grup Zeta en bloquejar la negociació pot provocar un dur conflicte laboral i una reguera de demandes judicials amb els consegüents riscos per a la companyia d'incórrer en quantioses indemnitzacions en el futur i posar en perill els actuals acords d'una rebaixa salarial mitjana del 16%.





Davant la gravetat de la situació i tot el que està en joc, hem considerat que seria interessant per a vostè tenir coneixement de primera mà d'aquests esdeveniments per les repercussions de futur que es poden derivar. Quedem a la seva disposició per a qualsevol informació addicional.





atentament,

Comitè Intercentres d'El Periódico de Catalunya ".