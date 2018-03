Els sindicats van a remolc de les Marees Pensionistes pel seu poder de mobilització

MÉS INFORMACIÓ Coneix les trampes de les pujades de les pensions plantejades per Rajoy

El nivell de mobilització de les marees de pensionistes ha desbordat els vells sindicats que asseguren que malgrat que és molt difícil mobilitzar la gent, ara mateix els grans tenen moltes ganes de prendre el carrer.





D'aquesta manera els sindicats estan sent mers espectadors de la demanda de manifestacions i concentracions dels nostres jubilats i jubilades que volen mostrar la seva indignació amb les polítiques de Rajoy en relació a la pírria pujada de les seves pensions.





Aquest dissabte 17 de març hi ha més d'un centenar de manifestacions convocades a les principals ciutats del país per exigir "pensions dignes, la revaloració d'acord amb l'IPC i la defensa del sistema públic de pensions".













Rajoy no va donar xifres sobre l'increment de les pensions mínimes i les de viduïtat, ja que prefereix deixar els detalls per a la negociació amb els seus 'socis de Pressupostos'. Moncloa ha decidit deixar als agents socials al marge d'aquesta negociació, per la qual cosa no saben quina serà la pujada que proposarà el Govern i tampoc si hi haurà millora si no s'aproven els pressupostos ni qui finançarà la pujada (els PGE o la Seguretat Social ).