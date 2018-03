L'agència catalana de viatges Nin2nin es trasllada a Canàries

L'agència de viatges Nin2nin ha decidit traslladar-se de Catalunya a Canàries, on disposa d'un ampli nombre de clients, arran de la situació política catalana, segons han explicat fonts del sector.





Nin2nin ha abordat pros i contres del procés i considera que, atès que pot afectar la facturació del grup, és millor traslladar-se a Santa Cruz de Tenerife. En concret, se situarà al número 38 del carrer Simón Bolívar.





Les agències de viatges han optat per no entrar en temes polítics, però sí que han reconegut que en alguns casos ha disminuït el nombre de turistes, com és el cas de Lloret de Mar i Salou.





Expliquen també que molts turistes estrangers pregunten per la situació de seguretat a l'hora de viatjar a Catalunya, fet que complica la feina de les agències com Nin2nin, que ha optat per seguir treballant fora de Catalunya.