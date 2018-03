L'epidèmia de grip suma 791 morts a Espanya, un 87% més que tota la temporada anterior

La Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica de l'Institut de Salut Carlos III ha registrat 43 noves morts confirmades per grip que eleven a 791 el nombre total de morts pel virus a Espanya, un 87 per cent més que en tota la temporada anterior i gairebé el triple de les que va causar la pandèmia de 2009.





Així es desprèn de l'informe del Sistema de Vigilància de la Grip a Espanya relatiu a la setmana del 5 a l'11 de març, que malgrat aquest nou augment de la mortalitat segueix registrant un progressiu descens de l'activitat gripal, per setena setmana consecutiva, que fa que cada vegada estigui més pròxima la fi de l'epidèmia d'aquesta temporada.





Els autors aclareixen que les últimes morts notificats corresponen a morts distribuïdes entre les setmanes prèvies, encara que malgrat això manifesta un "excés de mortalitat per sobre del que s'esperava".





De fet, fins al moment s'han registrat 370 morts més que les 421 comptabilitzades durant tota la temporada anterior, convertint-se en l'epidèmia més letal dels últims anys a Espanya, per davant fins i tot de la pandèmia de grip A (H1N1) de 2009, que va causar 271 morts.





L'excés de defuncions d'aquest any es concentra fonamentalment en els majors de 64 anys, amb un 7 per cent de sobremortalitat, i coincideix tant amb la fase d'ascens de l'epidèmia gripal com amb una onada de fred registrada a Espanya en les últimes setmanes.





No obstant això, el Carles III admet que aquest excés de mortalitat és similar en altres països de l'entorn i, en el cas dels més grans, s'ha incrementat en les últimes setmanes a Europa, excepte en el centre i est del continent.





A Espanya, el 84 per cent d'afectats tenien més de 64 anys, amb una mitjana d'edat de 82 anys, i el 98 per cent presentaven factors de risc de complicacions.





El 53 per cent dels casos va desenvolupar una pneumònia i dels 680 casos pertanyents a grups en els quals està recomanada la vacunació, el 50 per cent no havien estat vacunats.





GAIREBÉ 5.000 CASOS GREUS





Una baixa immunització que també s'observa entre els 4.858 casos greus hospitalitzats per grip registrats fins al moment, 270 més que en l'informe anterior, ja que el 53 per cent no havien rebut la vacuna antigripal d'aquesta temporada tot i tenir-la recomanada.





D'aquests el 88 per cent dels pacients amb informació disponible presentaven factors de risc de complicacions de grip, que en els adults van ser en major mesura patir malaltia cardiovascular crònica (44%), malaltia pulmonar crònica (29%) i diabetis (29% ).





El 73 per cent dels pacients va desenvolupar pneumònia i 1.048 casos van ingressar a la UCI (22% dels que es disposava d'informació). A més, fins al moment s'han notificat 22 brots de grip en sis comunitats.