El Barça de Pessic surt reforçat després d'una aclaparadora victòria contra l'Olympiakos

El FC Barcelona Lassa aconsegueix una victòria davant el Olypiakos i recupera la confiança. / FOTO: @FCBbasket





El FC Barcelona Lassa ha guanyat l'Olympiakos (63-90) al Pireu en un gran partit en què ha arrasat, estant ja eliminat o sense opcions i amb moltes baixes, a un equip grec ja ficat en els 'playoffs' i que es jugava acostar-se al liderat, amb un rentat de cara total i arribant a guanyar de 33 punts encara que no obstant això, aquest triomf reivindicatiu, arriba tard.





Els de Svetislav Pesic segueixen millorant i segueixen progressant de cara ja a arribar de la millor manera possible els 'play-off' de la Lliga Endesa, ja que a l'Eurolliga ja van deixar passar l'últim tren fa temps. Però al Pireu, davant d'un potent





Olympiacos, van aconseguir un triomf de prestigi i amb el qual agafar moral liderats per la seva defensa i per la seva enèrgica actitud, amb uns grans Ante Tomic (19 punts) i Adrien Moerman (17).





Sense Kevin Séraphin, Rakim Sanders, Sasha Vezenkov ni Adam Hanga, aquest Barça Lassa arribava a una cita en què sabia que Olympiacos era el clar favorit, però des de ben aviat es va posar a treballar, es va posar per davant i no va dubtar per treure forces d'on no les hi havia i doblegar el rival. Lluitant per cada rebot, per cada pilota, i superant els pocs mals moments, els catalans van jugar de tal manera que, d'haver-ho fet abans, serien equip de 'Top 8'.





Una de les claus de la victòria blaugrana va ser sens dubte la seva gran defensa, amb intensitat i ajudes contínues, així com anar amb contundència a la caça del rebot ofensiu, agafant fins a 16 (més 32 defensius). Pesic s'enroca en millorar en defensa i en anar al rebot d'atac, discurs a discurs, i al final ha calat en els seus jugadors. Almenys aquesta nit al Pireu, amb una exhibició dels seus jugadors en aquests apartats.





Olympiacos, que arribava a aquesta cita amb la millor defensa del campionat permetent només 74,72 punts per partit, va veure com el Barça arribava a tenir un màxim de 33 punts i se n'anava als 90 punts al final del partit. Un èxit rotund i més tenint en compte que del Pireu només havia estat assaltat pel Panathinaikos en tota l'Eurolliga.





Malgrat que els grecs van estar bé en el segon quart i van fer pensar en la remuntada, ja que el primer quart va ser blaugrana (17-22), el marcador al descans era de 38-40. A la represa, de forma inexplicable per a uns atònits aficionats locals, però de forma ben clara per a un Pesic satisfet a la banda, el Barça Lassa va enlairar amb un parcial de 0-17.





A Olympiacos se li va fer petit el cèrcol, amb un pobre 6/30 en triples i 14/36 en tirs de dos punts, i el Barça Lassa va ser enlairant-se al marcador a força de rebotar bé i no fallar massa en atac, estant atent a aquests pocs errors per tenir segones i terceres jugades.





I l'+11 al final del tercer període es va passar a un últim quart d'esperpent local i de glòria visitant, amb un 3-20 de parcial que va fer mal als grecs. El Barça Lassa suma amb aquesta gran victòria el seu novè triomf i momentàniament està a quatre triomfs d'un llunyà tall. Per la seva banda, els de Ioannis Sfairopoulos baixen a la tercera posició amb un balanç de 18-8.