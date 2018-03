El 98% de les sentències sobre clàusules sòl el 2017 van ser favorables al client

El 98,3 per cent de les 9.326 sentències dictades l'any passat pels jutjats de primera instància especialitzats en accions individuals sobre condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries el prestatari de les quals és una persona física van ser favorables al client.





Així ho revelen les dades contingudes en l'annex sobre clàusules sòl que la Comissió Nacional d'Estadística Judicial va acordar incorporar als butlletins estadístics l'any passat i que els lletrats de l'Administració de Justícia van començar a emplenar en el tercer trimestre del 2017. El primer pla d'urgència sobre clàusules abusives havia entrat en funcionament un mes abans, l'1 de juny.





El pla consistia en l'especialització d'un total de 54 jutjats de primera instància -un per província a la península i un a cadascuna de les principals illes dels arxipèlags canari i balear- per conèixer de manera exclusiva i no excloent d'aquesta classe de assumptes, que es refereixen, entre d'altres, a clàusules sòl, venciment anticipat, interessos moratoris, despeses de formalització d'hipoteca o hipoteques multidivisa.





CGPJ





La informació recollida mostra que el nombre de sentències dictades pels jutjats especialitzats entre l'1 de juliol i el 30 de setembre, tenint en compte que els òrgans judicials es van dedicar fonamentalment a la tramitació de les demandes ingressades i que el mes d'agost és inhàbil en la jurisdicció civil, va ser de 1.230, de les quals el 99, 3 per cent van ser estimatòries, segons les dades del Consell General del Poder Judicial fetes públiques aquest divendres.





La xifra de resolucions notificades es va incrementar notablement en el següent trimestre, l'últim de l'any, arribant a les 8.096, de les quals el 98,1 per cent van ser favorables al client.





El total d'assumptes ingressats en els jutjats especialitzats en el segon semestre de 2017 va ser de 138.156. A aquesta xifra cal afegir els 15.801 que van tenir entrada entre l'1 i el 30 de juny, període que queda fora de l'recollit en els butlletins estadístics.





La informació recollida reflecteix així mateix que en 22 de les 50 províncies espanyoles el percentatge de sentències favorables al client va ser del cent per cent el 2017.





Així, totes les resolucions dictades l'any passat van ser estimatòries a Albacete, Àvila, Barcelona, Badajoz, Cantàbria, Castelló, Còrdova, Girona, Huelva, Osca, Lugo, Lleida, Màlaga, Múrcia, Navarra, Palència, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife , Segòvia, Sòria, Toledo i Zamora.