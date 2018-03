Jordi Cuixart, després de cinc mesos a la presó: "O recobrem la unitat o serem destruïts com a poble"

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha cridat des de la presó en la qual està des de fa cinc mesos a la unitat del sobiranisme per fer front a l'Estat: "O recobrem la unitat o serem destruïts com a poble".





Ho ha dit parafrasejant l'escriptor valencià Joan Fuster en un apunt a Twitter en què rebutja els registres que va protagonitzar la Guàrdia Civil dijous a la seu d'Òmnium i al Palau de la Generalitat.









I ho fa precisament en un moment de discrepàncies entre els partits independentistes per desencallar la investidura i formar un nou Govern mentre segueix vigent l'article 155 de la Constitució.





El desacord es va aparcar momentàniament la tarda de dijous en una concentració contra els escorcolls de la Guàrdia Civil que es va celebrar davant de la Generalitat, i en què van participar representants de JxCat, ERC, la CUP i els comuns.





Cuixart adjunta una foto de la concentració i assenyala: "Missatge des de la presó. Com deia Joan Fuster, o ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble. Unitat, serenitat i coratge".









CINC MESOS A LA PRESÓ





La ANC i Òmnium Cultural han recordat que aquest divendres es compleixen cinc mesos de l'empresonament de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, sense que hagin comès "cap delicte".





I estan "igual que el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d'Interior Joaquim Forn, que porten 134 dies tancats a la presó d'Estremera per aplicar el manat del poble de Catalunya".





"No ens cansarem de dir-ho: les entitats no hem comès cap delicte. Jordi Sànchez i Jordi Cuixart no han comès cap delicte, són innocents" que encara no han estat jutjats i que, per tant, han de tenir intactes els seus drets, critica el text .





També defensa que el dret de manifestació és bàsic en qualsevol democràcia però que Espanya "actua com una dictadura" perquè ho prohibeix i ho jutja si es porta a terme.





"ENS HAN EMPRESONAT A TOTS"





"Empresonant als 'Jordis' ens han empresonat a tots [...] i el Govern espanyol ni tan sols s'ha ruboritzat" tot i que multitud de juristes, advocats i organismes internacionals s'han mostrat en contra d'aquesta actuació preventiva, assenyala un comunicat conjunt.





A més, recorda que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg acaba de condemnar Espanya "per sentenciar contra la llibertat d'expressió" -en al·lusió a la crema de fotos del Rei-, i que Amnistia Internacional ha alertat que la Llei antiterrorista es fa servir per reprimir les sàtires.





Actualment -afegeix- a Espanya "s'estan vulnerant drets bàsics i fonamentals", i per això crida a alçar la veu i no permetre que se segueixin produint empresonaments com els de Sànchez i Cuixart.





AMNISTIA INTERNACIONAL





La coordinadora d'Amnistia Internacional Catalunya, Adriana Ribas, ha exigit aquest divendres l'alliberament "immediat" i la retirada de càrrecs Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, coincidint amb els cinc mesos del seu empresonament.





"Entenem que els càrrecs són desproporcionats i injustificats", ha declarat als mitjans en el Parlament després de reunir-se amb el president de la Cambra, Roger Torrent, prop d'hora i mitja.





En preguntar-li si considera que Sànchez i Cuixart són presos polítics, ha respost que aquesta terminologia no encaixa amb la qual utilitza l'entitat, sinó que Amnistia Internacional prefereix parlar de "presos de consciència".





Adriana Ribas ha afegit que "és molt ràpid per valorar si ho són, perquè el procés es troba encara en fase d'instrucció".