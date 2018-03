Ana Julia Quezada no pot ser expulsada a República Dominicana per complir condemna

Ana Julia Quezada, la dona d'origen dominicà i de 43 anys presumpta autora de la mort de Gabriel Cruz, no pot ser expulsada d'Espanya a la República Dominicana per complir condemna al seu país d'origen perquè té la nacionalitat espanyola.





Quezada, que ha confessat l'autoria del crim davant la Guàrdia Civil i davant del jutge, ha estat enviada a presó provisional, comunicada i sense fiança aquest dijous 15 de març, acusada d'acabar amb la vida del nen de vuit anys a qui se li perdre la pista el passat 27 de febrer i que, després de 12 dies desaparegut, va ser trobat mort.





Després de la seva confessió, es va llançar una iniciativa popular a la plataforma change.org, compta amb més de 400.000 signatures de suport, perquè sigui reclamada per la Justícia de República Dominicana i "obligada a complir pena de presó perpètua" en alguna de les presons d'aquest país.





Experts en Dret Penal i en Estrangeria han explicat que no és possible que Quezada, a qui se li va expedir el document nacional d'identitat (DNI) el 20 de novembre de 2008, sigui enviada al seu país quan hi hagi una sentència condemnatòria ferma.





El coordinador dels Serveis d'Estrangeria i Asil del Col·legi d'Advocats de Madrid, l'advocat Marcelo Belgrano, ha explicat que "en absolut podria ser possible". Segons ha precisat, és "indispensable" ser estranger per poder ser expulsat arran d'una condemna, a més que hi hagi un conveni bilateral sobre execució de sentències i compliments de condemna.





TÉ DOCUMENTACIÓ ESPANYOLA





"No hi ha espanyols de primera i de segona", ha subratllat l'advocat, insistint que Quezada és espanyola en tenir la documentació. "Dir que compleixi condemna fora perquè el seu origen és d'un altre país em sembla trist", ha remarcat, per després incidir que "no hi ha cap motiu pel qual un espanyol hagi de complir una condemna fora d'Espanya".





En aquest mateix sentit s'ha pronunciat l'advocat expert en dret penitenciari, Carlos García Castaño, que sosté que "no es podria" expulsar cap persona amb nacionalitat espanyola perquè l'article 89 del Codi Penal "no preveu el supòsit d'expulsió d'espanyols" .





En virtut d'aquest article, la possibilitat de substituir la condemna a una persona estrangera per l'expulsió es contempla únicament per delictes penats amb menys de cinc anys. "Complirà la seva condemna a Espanya i no hi ha res més que parlar", ha incidit l'experta Noemi Alarcón, integrant de la Subcomissió d'Estrangeria del Consell General de l'Advocacia Espanyola.





En els arxius de la Direcció General de la Policia sobre Ana Julia consta que el 17 de maig de 1993 se li va expedir el visat i que el 16 de juny de 1994 se li va concedir la residència per familiar comunitari, en casar-se a Espanya amb home. El 20 de novembre de 2008 se li va expedir el document nacional d'identitat.