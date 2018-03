Europa, millor regió per a la internacionalització de les empreses segons CaixaBank

Els països de l'Europa Occidental es mantenen com els que presenten les condicions més favorables per a la internacionalització de les empreses espanyoles, segons la segona edició de l'Índex CaixaBank per a la Internacionalització Empresarial (Icie 2017).





Segons ha informat l'entitat aquest divendres en un comunicat, aquest índex analitza els principals aspectes que determinen la decisió de les empreses espanyoles d'internacionalitzar el seu negoci en un determinat país.





En conjunt, els països d'Europa Occidental són més propers a Espanya, amb un marc administratiu i legal molt desenvolupat, una força laboral ben preparada, un poder adquisitiu significatiu i un entorn financer i institucional sòlid, entre d'altres aspectes positius.





Concretament, entre els deu primers països del rànquing, hi ha vuit de la regió d'Europa Occidental: per països, Regne Unit es manté com el millor país per a la internacionalització de les empreses espanyoles, pràcticament empatat amb els Estats Units i França.





Amèrica, en conjunt, constitueix la segona regió en la qual és més fàcil la internacionalització de les empreses espanyoles, tot i que a una distància significativa d'Europa Occidental (a excepció dels Estats Units).





Mèxic i Brasil, les dues economies més importants de Llatinoamèrica, s'emplacen en una alta posició del rànquing (14 i 22, respectivament); en el cas del Brasil, més enllà de les dificultats a què s'enfronta l'economia, la presència d'un elevat nombre d'empreses espanyoles és un element que la segueix fent relativament atractiva.