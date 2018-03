El Parlament decideix dilluns si tramita la reforma de la Llei de Presidència per investir a distància

És un dels punts del dia de la Mesa.





El Parlament abordarà dilluns si tramita la reforma de la Llei de la Presidència de la Generalitat impulsada per JxCat, que busca permetre la investidura a distància d'un president sense necessitat que estigui en el ple.





Aquest és un dels punts de l'ordre del dia de la reunió de la Taula fixada per al dilluns a les 16.00, una hora inusual ja que normalment aquest òrgan es reuneix els dimarts a les 10.





Aquesta reforma de la Llei de Presidència va ser polèmica en el seu moment: JxCat la va impulsar per poder investir Carles Puigdemont estant a Bèlgica, però el president de la Cambra, Roger Torren t, va frenar la seva tramitació ja que podia obrir un nou conflicte amb el Tribunal constitucional -que havia prohibit aquest tipus de investidura-.





La decisió de Torrent va enfadar a JxCat, però finalment van arribar a l'acord de demanar als lletrats de la Cambra que es pronunciessin sobre si tramitar la llei entrava en conflicte amb l'Alt Tribunal; dies més tard, els juristes van avalar el tràmit, però van fixar condicions.





En el seu informe, els lletrats van exposar que veuen constitucional tramitar la reforma de la llei, però van avisar que el recomanable és fer-ho quan la legislatura ja estigui en marxa amb un Govern de la Generalitat operatiu.





A la pràctica, el que van fer els lletrats va ser dir que la reforma de la llei és possible, però no per investir Puigdemont -ja que això hagués entrat en contradicció amb el Tribunal Constitucional -, sinó per investidures a distància futures.





Quan els lletrats es van pronunciar no hi va haver cap polèmica, ja que Puigdemont ja s'havia retirat de la cursa per ser president i JxCat veia factible que Jordi Sànchez, el nou candidat, assistís al ple del Parlament per ser investit demanant permís al jutge -li va ser denegado-.





Així, la polèmica tornarà si la tramitació de la llei es fa per via d'urgència per recuperar la idea d'investir Puigdemont oa Sànchez; si es fa per investidures futures a mig termini, estarà per veure.





DECRETS DEL GOVERN





La Taula també abordarà altres assumptes, com la tramitació de dos decrets del Govern central; un d'ells, sobre la pròrroga pressupostària a Catalunya dels comptes del 2017, tenint en compte que no s'han aprovat unes noves el 2018.





En segon lloc, també tramitarà el decret del Govern central sobre la recuperació d'una de les pagues extres pendents dels funcionaris catalans que els van ser retallades; i les dues coses són competència de la Generalitat, però amb el 155 en vigor l'està impulsant l'executiu central.





A la Mesa també s'abordarà la petició de reconsideració de Cs que busca fer comparèixer al president del Parlament, Roger Torrent, perquè expliqui al ple per què encara no hi ha proposta d'un candidat a la Presidència de la Generalitat que sigui viable.