La presidenta de l'Advocacia Espanyola defensa que la presó permanent no baixa la criminalitat

Victòria Ortega, president de l'Advocacia Espanyola.





La presidenta del Consell General de l'Advocacia Espanyola, Victòria Ortega, ha assenyalat que el col·lectiu que representa "d'una forma majoritària és contrària a l'ampliació de la presó permanent revisable", ja que és "contrària a la finalitat pròpia de la pena" i "tampoc aconsegueix baixar la criminalitat".





No obstant això, Victòria Ortega, que ha reconegut que l'Advocacia ja es va pronunciar en el moment que es va aprovar aquest tipus de condemna i que "s'ha tornat a pronunciar ara", ha insistit el "màxim respecte" del Conseller General per als que opinen en sentit contrari i "fonamentalment" per a les víctimes i les seves famílies.





En aquest últim cas, d'afectats per aquests fets, "és comprensible que tinguin una idea contrària", en referència a la postura defensada per aquest òrgan d'advocats a Espanya, ha manifestat durant la seva visita a Salamanca.





La nova comissió -la tercera de tot Espanya després de la del col·legi d'Advocats d'Astúries i la demarcació d'El Bierzo- aposta per "la formació en perspectiva de gènere i no discriminació com un pilar fonamental per avançar cap a una societat igualitària", segons els seus promotors.





I, entre els seus objectius, es troba el de "oferir activitats en aquesta matèria per fomentar la igualtat en la societat a través de l'advocacia", ha afegit la informació facilitada pel Consell de l'Advocacia de Castella i Lleó.