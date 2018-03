Cs intenta forçar la compareixença de Torrent en el ple

La líder de Cs a Catalunya, Inés Acostades.





Cs ha registrat tres vies parlamentàries perquè el president Roger Torrent comparegui al ple: una petició de compareixença, una petició a la Mesa de reconsiderar la seva decisió de no admetre un punt de la proposta de resolució del grup en què ho sol·licitaven, i un nou redactat d'aquest punt de la proposta.





Fonts de Cs consultades han explicat que es tracta d'abordar totes les vies possibles perquè el president de la cambra "doni la cara" i expliqui que no pot nomenar un president efectiu del Govern per la falta d'acord dels grups independentistes.





El grup liderat per Inés Acostades considera que aquesta compareixença hauria de comptar com un ple que posi en marxa el rellotge de la investidura: al·lega un dictamen del Consell d'Estat sobre la investidura de la Comunitat de Madrid en 2003.





El document de petició de compareixença s'empara en els articles 57 i 72 del reglament del Parlament sobre compareixences i sobre convocatòries de ple, i en ell argumenten que demanen la seva compareixença per "la situació de bloqueig institucional creada per les seves decisions de proposar a candidats inviables ".





Recorden que els serveis jurídics de la Cambra van exposar en un informe del 8 de febrer que, si el president del Parlament constata la impossibilitat de proposar un candidat, "pot actuar seguint el criteri establert per a la doctrina consultora i comunicar al ple aquesta circumstància, amb l'objectiu que sigui l'acte equivalent a una primera votació d'investidura fallida ".





Per això Cs exigeix en la seva petició de compareixença que Torrent expliqui al ple "la possibilitat de presentar a un candidat a la investidura de la Presidència de la Generalitat o, per contra, afirmar la impossibilitat de fer-ho".

Cs ja havia registrat la setmana passada una proposta de resolució que demanava la compareixença de Torrent, però la Mesa la va rebutjar dimarts "per defecte de forma".

El punt admès a tràmit reclamava que el president de la institució comparegués de manera urgent davant la Cambra per a explicar la situació de bloqueig institucional.





Els lletrats van argumentar que el Parlament no pot instar a comparèixer al president ni a la Mesa, i van demanar a Cs que reformulés el punt, encara que sí van admetre la resta de la proposta que sol·licitava convocar un ple.





Així, Cs registra per una banda una petició de reconsideració a la mesa perquè si admeti el punt que demanava la compareixença de Torrent per explicar la seva incapacitat per nomenar un candidat.





D'altra banda, Cs segueix la recomanació dels serveis jurídics de la Cambra i també torna a registrar la proposta de resolució modificant el punt 2: el nou redactat demana a Torrent que comuniqui pública i transparentment al conjunt de diputats al ple la seva elecció de un "candidat viable".





Tots aquests documents han de ser abordats a la Mesa i la Junta de Portaveus convocada per al dilluns, tot i que la data del ple la fixa el president de la Cambra.