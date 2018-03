Nou atac homòfob contra una falla sobre la igualtat sexual

Atac homòfob a una falla / Pere Fuset.





El monument infantil de la falla Carrer de Dalt-St.Tomás de València sobre diversitat i igualtat sexual va ser "greument destrossat" durant la passada nit.





Es tracta del segon atac "homòfob" en dos dies, després del que va patir un ninot de República Argentina-Doctor Pallarés Iranzo que mostrava un petó, segons ha denunciat al seu mur de Facebook el president de la Junta Central Fallera (JCF) , Pere Fuset.





Aquesta falla del barri del Carme, creada per l'artista faller Víctor Valero sota el lema 'Diferents', està composta per nois que porten cartells per denunciar els problemes a què s'enfronten per ser trans o pel seu color de pell, a més de per malalties com l'autisme.





El monument va rebre el premi Arc de Sant Martí de Lambda, col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de València.





A les fotografies que ha compartit el també regidor de Cultura Festiva s'aprecia que algunes de les figures que componen la falla han estat completament arrencades de la base.





"Sembla que l'homofòbia no suporta les falles inclusives i crítiques amb el seu odi irracional i troglodita", ha lamentat Fuset a la xarxa social, per destacar el mim que ha posat l'artista a crear-la.





Aquest passat dijous, el ninot de República Argentina-Doctor Pallarés Iranzo (l'Amistat) que mostrava un petó entre dos nois -un blanc i un altre negr-- també va ser destrossat, segons van denunciar la comissió, l'artista faller Cristian García Carrasco i el president de la Junta Faller a. En aquest cas, van trobar el cap del noi blanc arrencada.





"No hi ha explicació perquè en ple segle XXI segueixin passant aquestes coses", ha lamentat el creador de la peça en el seu perfil d'Instagram, per recalcar que "en aquesta societat ja no hi cap l'homofòbia".





"NI UN PAS ENRERE"





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llançat un 'tuit' en què condemna l ' "atac homòfob" a aquest ninot i ha reivindicat que "València i les seues falles són sinònim de llibertat", per emfatitzar que "cap atac homòfob va tacar una festa tan estimada i admirada ".









El líder socialista també ha llançat un agraïment "als artistes fallers que enguany han triat diversitat" i ha conclòs el seu missatge amb una crida: "Ni un pas enrere".