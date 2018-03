SCC demana un president de la Generalitat que no governi només per als independentistes

Rosiñol s'ha reunit amb el líder del PPC, Xavier Garcia Albiol.





El president de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, ha demanat aquest divendres que el pròxim candidat a la Presidència de la Generalitat "governi per a tots els catalans i no només per a aquells que són independentistes".





En roda de premsa a la seu del PP després de mantenir una reunió amb el líder dels populars a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, Rosiñol ha fet una crida a la ciutadania perquè acudisquen a la mobilització de 18 de març perquè consideren que "l'independentisme continua en la mateixa dinàmica de fraccionar la societat catalana ".





Després de la reunió amb el líder del PP català, Rosiñol ha dit que comparteixen amb els populars l'anàlisi política de la situació a Catalunya i "les formes de sortir d'aquest mal pas a què ha portat l'independentisme".





"Creiem que els ciutadans de Catalunya ens hem de manifestar per exigir d'una vegada per totes que s'acabi aquest 'Procés", ha manifestat.





Rosiñol ha confirmat també el suport de Cs i PSC a la mobilització, tot i que no ha assegurat l'assistència a la mateixa de representants d'aquests partits.





La manifestació s'iniciarà des de la plaça Colón i recorrerà l'avinguda Marquès d'Argentera fins a l'estació de França, on està previst que es realitzin uns parlaments.





Entre els ponents confirmats estaran l'exprimer ministre de França Manuel Valls; el fiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo i l'exdiputat de Cs al Parlament Jordi Cañas, a l'espera de confirmar-se l'assistència d'un últim ponent.





Rosiñol també ha recordat que aquest dissabte realitzaran un acte de presentació de SCC a Madrid de caràcter lúdic i festiu per a "donar un missatge de fraternitat entre espanyols".