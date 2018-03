Noves concentracions a Lavapiés després dels aldarulls amb la policia

Dispositiu per al Cònsol de Senegal.





Una concentració de manters i una altra de veïns, ambdues comunicades i autoritzades per la Delegació del Govern a Madrid, convergiran a les 18 hores en dues places del madrileny barri de Lavapiés després de la mort d'un manter d'un infart al carrer de l'Ós i els posteriors disturbis.





Una d'elles ha estat convocada pel Sindicat d'Manteros i Llauners de Madrid a la plaça Nelson Mandela, que ha fet una crida per protestar junts per la mort de Mbaye. Aquesta mobilització està recolzada per altres col·lectius com SOS Racisme.





L'altra, que se celebrarà a la mateixa hora a la plaça de Lavapiés, ha estat convocada per la plataforma de veïns del barri.





L'objectiu de la protesta és "defensar-se de les agressions sofertes ahir pels antisistemes, posant en perill la integritat física dels veïns del barri, que no facin de Lavapies seu camp de batalla".





S'AVANCEN EL TANCAMENT





Diversos comerços ubicats al barri de Lavapiés han avançat el tancament per por a possibles aldarulls amb les manifestacions que hi ha convocades per a aquesta tarda a la zona després de la mort del ciutadà senegalès Mami Mbaye per un infart.





Sobre les 16 hores, establiments ubicats, sobretot, al carrer Ambaixadors, i al voltant de Cabestreros, han optat per tancar davant la por que es repeteixin els incidents d'ahir a la tarda, quan es van cremar contenidors, van arrencar llambordes i van trencar aparadors i caixers.





En algun establiment, cap a les 13 hores, es comunicava als clients que s'anava a procedir al tancament i recomanaven a persones que no fossin del barri que evitessin els carrers adjacents a la plaça de Nelson Mandela.





Per a això, al·ludien als aldarulls que es van viure ahir a la nit que també van motivar que molts d'ells optessin per tancar amb clau les portes i tancar. Altres locals també han optat per baixar les persianes per evitar el trencament dels vidres.





QUATRE TRUCADES PER MBAYE









El servei d'Emergències Comunitat de Madrid 112 va rebre ahir un total de quatre trucades alertant del que estaven passant amb el ciutadà senegalès Mami Mbaye al carrer de l'Ós, a Lavapiés, i van entrar com un avís d'un home que estava "convulsionant" en la via pública.





Un portaveu d'Emergències 112 Comunitat de Madrid ha explicat que al voltant de l'esdevingut amb Mbaye, els serveis d'emergències van rebre quatre trucades, la primera d'ella a les 16.52 hores. Segons el mateix portaveu, un minut més tard, a les 16.53 hores, l'avís "ja estava despatxat a Samur".





Segons les explicacions que ha donat aquest divendres i l Ajuntament de Madrid, Mmame Mbage estava a la Puerta del Sol amb altres persones, punt on s'havia produït una intervenció policial per venda ambulant.





Mbage va decidir marxar i es va dirigir a la Plaça Major, on es va trobar amb diversos amics, ha relatat el regidor de Seguretat, Javier Barber.





CÀRREGUES POLICIALS DESPRÉS DE L'ARRIBADA DE L'CÒNSOL





L'arribada del cònsol del Senegal, Mouctar Belal BA, i altres representants de la delegació d'aquest país a Madrid a la plaça Nelson Mandela, en Lavapiés, ha provocat una sèrie d'altercats entre compatriotes que han recriminat als diplomàtics que no sortissin ahir a seva defensa malgrat haver-li-sol·licitat després de la mort d'un manter d'un infart.





Passades les 12.30 hores, el cònsol ha arribat a la plaça per interessar-se sobre la situació d'aquests ciutadans, veïns de la zona, que portaven concentrats des de les 9 hores a la zona en protesta per la mort d'aquest ciutadà senegalès les circumstàncies del qual s'estan investigant .





La presència de la delegació diplomàtica no ha estat ben rebuda pels seus compatriotes, que han censurat la tardança a presentar-se al barri, primer amb crits i retrets i posteriorment, amb empentes violents, el que han provocat escenes de tensió, que han arribat a punt que el cònsol ha hagut de refugiar-se en un establiment proper davant el risc de agredit.





PERIODISTES AGREDITS





La tensió entre veïns arran de les diferents versions sobre la mort del ciutadà senegalès han derivat a les en una agressió a un càmera de televisió que estava fent una cobertura informativa sobre els incidents.





L'incident ha començat quan s'estava entrevistat a dues persones grans, que afirmaven ser veïns de la zona, i que estaven relatant que el manter va ser atès per un policia municipal que va intentar reanimar-quan va entrar en parada.





Mentre realitzaven aquest testimoni, altres persones han entrat en escena enlletgint que aquest no era el relat i donant per bona la versió que el que ha passat va ser a causa d'una persecució policial, com ahir assenyalaven els companys del mort i que contradiu les explicacions que han donat des de l'Ajuntament de Madrid.





ONGs DEMANEN PRUDÈNCIA I INVESTIGAR





Diverses organitzacions han demanat responsabilitats per la mort de Mame Mbaye Ndiaye, dedicat a la venda ambulant, que va morir per un infart per causes que s'estan intentant aclarir.





Des de l'Ajuntament de Madrid, han negat que s'estigués produint una persecució policial al moment en què el ciutadà Mmame Mbage va patir l'infart.





"Exigim que es dugui a terme una investigació ràpida, oportuna i independent, d'acord amb els estàndards internacionals, per aclarir les circumstàncies de la mort i dilucidar si hi ha una possible mala praxi per part de la policia", ha declarat Cristina de la Serna , advocada de Rights International Spain.





Des de l'organització, també han reclamat que s'investigui la posada dels agents en els disturbis per aclarir si van fer "un ús excessiu de la força".





Així mateix, De la Serna ha posat èmfasi en la necessitat de posar sobre la taula la situació de "conflicte" que existeix entre la Policia i determinats col·lectius així com estudiar si "les actuacions de repressió contra els manters" són o no eficaços.





En aquesta mateixa línia, s'ha pronunciat el president de Moviment contra la Intolerància, Esteban Ibarra, que sosté que és important "donar temps" al jutjat perquè investigui els fets i veure si realment hi ha hagut responsabilitat policial pel fet que hi ha "versions contradictòries "sobre els fets.