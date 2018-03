Centenars de persones protesten a Barcelona per la mort d'un manter a Lavapiés

Manifestants a Ronda Universitat.





Centenars de persones s'han manifestat a Barcelona després de la mort d'un manter a Lavapiés aquest dijous.





Els congregats han desfilat per Ronda Universitat, escortats per diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, i després han seguit cap al Carrer Pelai, avançant cap a Plaça Catalunya.





A la mateixa hora en què estaven convocades diverses concentracions a Madrid, també a la capital catalana han sortit al carrer com a acte de repulsa al que ha passat amb Mami Mbaye, mort per una parada cardíaca, encara que s'ha obert una investigació per determinar el que ha passat .









Els manifestants corejaven "sobreviure no és delicte" o "no ens miris, uneix-te", per defensar els drets dels immigrants que es dediquen a la venda ambulant.









En arribar a Plaza Catalunya, enfront del cafè Zurich, els concentrats han fet un minut de silenci per reinvindicar que "cap persona és illegal".





Així, han demanat que s'acabi amb la criminalització, la persecució i amb la impunitat dels atacs a les persones migrants.