Els independentistes mantenen bloquejada la investidura

JxCat manté a Sànchez com a candidat.





JxCat s'ha reunit aquest divendres amb la CUP al Parlament per intentar desencallar la legislatura i ha seguit defensant la candidatura de Jordi Sànchez, tot i que els 'cupaires' ja han dit que no pensen donar-li suport per ara.





"El nostre candidat continua sent Jordi Sànchez, com no podria ser d'una altra manera", ha defensat en declaracions als mitjans la diputada d'JxCat Laura Borràs després del partit.





Sànchez havia de ser investit en un ple el dilluns 12 de març però es va posposar després que el Tribunal Suprem rebutgés donar-li permís per assistir a l'hemicicle.





El candidat declararà dimarts davant del Tribunal Suprem per valorar si se'ls deixa en llibertat i, segons Borràs, "anirà en condició de candidat" a presidir la Generalitat.





A més de les dificultats per investirle causa de la seva empresonament, Sànchez no té de moment els suports necessaris per ser president ja que la CUP no preveu votar a favor sinó abstenir-se.





SENSE NOU FULL DE RUTA





La CUP no ha rebut una nova proposta de JxCat i ERC sobre el full de ruta del futur Govern, de manera que en el Consell Polític (CP) ordinari que celebrarà aquest dissabte, no modificaran el sentit del vot als seus diputats a la investidura de Sànchez, han explicat a Europa Press fonts 'cupaires'.





La CUP va fixar la seva posició en el CP i el Grup D'Acció Parlamentària del dissabte 3 de març, quan van decidir que els seus diputats emetrien quatre abstencions al ple d'investidura -una cosa que deixaria en l'aire la majoria independentista al Parlament i, per tant, la investidura d'un candidat-.





Dimarts, la diputada Natàlia Sànchez va titllar de neoliberal i continuista amb l'autonomisme l'acord de JxCat i ERC que van transmetre a la CUP per intentar desencallar la legislatura i ha insistit que mantindrien els seus quatre abstencions en una eventual investidura si no pateix canvis que concretin un programa de govern republicà.





Tot i la reunió que han mantingut aquest divendres amb JxCat, els 'cupaires' segueixen sense tenir sobre la taula un projecte que satisfaci les seves exigències en matèria d'implementació de la república i en matèria social, han explicat les mateixes fonts.





De fet, Sànchez ha recordat que aquestes exigències no venien només per part de la CUP, sinó que els partits republicans s'havien compromès en els seus programes electorals amb aquestes exigències, de manera que el Consell Polític ordinari que la CUP celebra aquest dissabte a Esparreguera (Barcelona ), servirà per abordar assumptes organitzatius de la formació.