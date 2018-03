Alberto Fernández critica Colau per no abaratir els preus dels enterraments

Fernández critica que Colau no abaixi els preus dels cementiris.





El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, ha criticat l'alcaldessa, Ada Colau, per no baixar preus ni taxes de cementiris tot i que Cementiris de Barcelona va obtenir gairebé 2 milions d'euros de beneficis nets en 2017.





El líder popular ha assenyalat que Cementiris acumula un total de 6,7 milions de beneficis en aquest mandat: "La hipocresia de Colau el porta a dir que vol promoure una funerària pública per abaratir enterraments quan ells van privatitzar la que hi havia, mentre obtenen beneficis milionaris en Cementiris ".





Fernández ha insistit que l'Ajuntament hauria d'haver invertit els beneficis de cementiris a millorar les instal·lacions, per evitar problemes com l'enfonsament de 144 sepultures a Montjuïc "per falta de manteniment", i ha subratllat la manca de sensibilitat i interès social de la primera regidor.