'Junts per la República' és l'escissió de JxCat

Artadi, Eduard Pujol i Josep Riera formaran part d'aquesta escissió.





Junts per la República és el nom triat per batejar la nova associació impulsada per diputats independents de Junts per Catalunya.





L'associació té previst celebrar abans de Setmana Santa la seva assemblea constitutiva, en què segons les fonts consultades presentarà el seu manifest fundacional.





L'entitat, amb vocació transversal i oberta a perfils independents del sobiranisme, sense carnets de partit, no pretén plantejar "cap opa a PDeCAT", sinó contribuir al "bon funcionament" de JxCat, han recalcat les mateixes fonts.





Fa dos dies ja es va informar d'aquesta iniciativa, l'existència ja és coneguda pel cap de files de de JxCat, Carles Puigdemont.





De fet, el mateix Puigdemont va apostar dissabte passat, en una intervenció des de Bèlgica davant diputats i candidats de JxCat a Vilafranca del Penedès, per consolidar com "moviment polític" la marca amb la qual es va presentar a les eleccions del 21-D.





Els impulsors d'aquesta iniciativa -entre ells Elsa Artadi, Eduard Pujol, Josep Riera, Aurora Madaula, Antoni Morral, a més d'Agustí Colomines, que no és diputat però sí que va ser un dels cervells de la candidatura d'JxCat - estan ultimant els estatuts i el manifest fundacional de l'associació, que podria constituir-se en les pròximes dates.





Al voltant d'una vintena dels 34 diputats de JxCat són independents, la resta tenen carnet del PDeCAT encara que aquests tampoc conformen un grup homogeni, ja que es barregen perfils propers a la direcció executiva dels demòcrates amb altres com el mateix Puigdemont o noms propers a ell, com Albert Batet, Marta Madrenas o els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull.